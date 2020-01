GoPro lanserte i høst GoPro Max til den nette pris av 5 689 kroner.

Men er dette et kamera kun for de spesielt interesserte, eller kan den funke perfekt til den neste ferieturen?

Dennis Vareide har testet kameraet for TV 2 hjelper deg.

Slik fungerer den

Kameraet har to linser med ultra vidvinkel på hver sin side, som filmer samtidig.

Så limer kameraet disse to delene sammen, slik at man får filmet alt rundt deg i alle retninger.

Problemet med dette, er at det går utover kvaliteten på kanten. Den sliter også litt med sammensyingen på et spesielt punkt.

UJEVN KANT: Til tross for kule bilder, er det irriterende med en hjelm som er sydd sammen feil. Foto: Dennis Vareide/TV 2

Lett å bruke

Dette er GoPro sitt andre forsøk på å lage et 360-graders kamera. I den første versjonen fikk man de samme kule bildene, men problemet var at det tok lang tid å få et faktisk videoklipp man kunne redigere med.

VIDVINKEL: En slik vidvinkellinse sitter på hver side av kameraet. Foto: Glenn Aaseby/TV 2

Alt dette har nå blitt enkelt. Den aller letteste måten er å laste inn klippene rett inn på mobilen og redigere, i alle vinkler, rett i appen til GoPro. Kjapt og veldig enkelt. Selv bestemor hadde fått til dette.

ENKEL REDIGERING: Appen gjør det lett å redigere 360-klippene dine. Foto: Dennis Vareide/TV 2

Om man vil gjøre det litt mer avansert, er også dette blitt lettere. Da trenger man et minnekort, og etter å ha kjørt det gjennom GoPro sitt program kan det lett legges i ønsket redigeringsprogram.

Fantastiske bilder

GoPro Max leverer som forventet veldig godt på video. Men som et fotokamera, gir den også en gøy mulighet til å ta selfies. Det er så enkelt!

Man får også muligheten til å ta 360-graders bilder, men dette må da åpnes i programmer som Photoshop, eller lastes opp på Facebook med deres 360-graders funksjon.

Akkurat dette er nok mest for eiendomsmeglere.

Det GoPro Max derimot kan gi, er helt utrolige panoramabilder. Ett trykk på kamera, så er det bare å posere så godt man kan.

PANORAMA: Go Pro Max gjør det enkelt å ta utrolige panoramabilder. Foto: Dennis Vareide/TV 2

En fullverdig GoPro

Det er også muligheter for å filme med dette kameraet, som om det var en vanlig GoPro. Stabiliseringen er også enda bedre enn en vanlig GoPro.

GoPro Max Pris: 5 689,-

Pris: 5 689,- Terningkast: 5



Actionkamera, 5.6k oppløsning

30 bilder i sekundet

Vanntett inntil 5 meter

Nytt med denne er også en liten skjerm, der man kan se hvor man filmer.

Prisen er høy. Men dette er noe for både de som ønsker litt kulere bilder på ferien, og for de som ønsker helt spesielle vinkler på videoprosjektet sitt.