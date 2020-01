Slik halverer du bilutgiftene dine

TV 2 hjelper deg har sett på de tre bildelingsløsningene Hyre, Bilkollektivet og Hertz BilPool.

– Dersom man eier egen bil, så har man mange ulike kostnader. Man må regne med et verditap på bilen i året, rentekostnader, drivstoff, forsikringsavgifter og vedlikehold, forteller Kjersti Grønseth.

Grønseth driver bloggen Forbrukerfrue.no og er økonom.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

80.000 kroner i året

Sammen med TV 2 hjelper deg har Grønseth regnet på to caser for hverdagsbruk av bil, for å se hva det vil koste om man benytter seg av bildeling.

ØKONOM: Kjersti Grønseth driver bloggen forbrukerfrue.no og har regnet på hva det vil koste å bruke bildeling Foto: Privat

I tillegg har TV 2 hjelper deg testet ut brukervennligheten til bildelingsløsningene.

– Si at du har kjøpt en to år gammel bruktbil til ca. 260 000 kroner. Da har vi regnet oss frem til at den bilen vil koste deg i underkant av 80 000 kroner per år når du regner på alle kostnadene, sier Grønseth.

Forskjeller mellom selskapene

Det er flere forskjeller mellom de tre bildelingsløsningene.

Bilkollektivet er en non-profit medlemsbedrift.

Månedsavgift, pris per kilometer, timesleie og om drivstoff er inkludert, varierer hos de tre selskapene.

Bilkollektivet Månedspris: 96,-

Timespris: Avhengig av valgt bil

Km: Avhengig av valgt bil

Døgnpris: Avhengig av valgt bil

Drivstoff: Inkludert

Forsikring: Inkludert

Bompenger: Inkludert

Hos Hertz BilPool og Bilkollektivet er det medlemskortet ditt du bruker til å låse deg inn i bilen du har leid. Hos Hertz BilPool kan du også låse opp bilen ved å svare på en sms eller bruke den tilhørende appen. Hos Hyre bruker du den tilhørende appen på mobilen din til dette.

Hos Hyre blir også kostnadene for turen din regnet ut i sanntid i appen.

Lavest pris per time

APP: Slik ser appene som kan brukes ut. Foto: Skjermdump/TV 2

HYRE Månedspris: 0

Timespris: 70/75,-

Km: 150 inkluderte kilometer per døgn. 2,50kr per overkjørt kilometer

Døgnpris: 350-450,-

Drivstoff: ikke inkludert

Forsikring: Inkludert

Bompenger: Ikke inkludert

Grønseth og TV 2 hjelper deg har regnet på to ulike caser.

– Det første caset passer om man har behov for å bruke bilen to ganger i uka til korte turer, som for eksempel en Ikea-tur eller ukeshandel, forteller Grønseth og legger til:

Hertz BilPool Månedspris: 999,- /499,-/199,- /0,-

Timespris: 39,- /49,- /59,- /79,-

Km: 2,-/2,-/3,-/3,-

Døgnpris: 399,-/ 499,-/599,-/ 799,-

Drivstoff: Inkludert

Forsikring: Inkludert

Bompenger: Ikke inkludert

– På det første caset er det Bilkollektivet som er det billigste alternativet, og det er fordi de har den laveste prisen per time, forteller Grønseth.

Bilkollektivet får her en samlet kostnad på 14 784 kroner i året. Rett bak kommer Hyre med 16 844 kroner og Hertz BilPool er dyrest med 20 580 kroner i året i dette caset.