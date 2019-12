Seat er i gang med en solid offensiv i det norske markedet. Her markerer de seg også ved å tenke nytt, blant annet gjennom digital kundereise.

Nå lanserer de et nytt tilbud til kundene sine, nemlig hjemlevering av biler .

– Med attraktive elbiler i porteføljen har vi i Seat gode forutsetninger for å være med å drive utviklingen videre i bilbransjen. Hjemlevering av en ny elbil fra Seat på døren tror vi tas imot med stor interesse i markedet, sier salgssjef Jonas Berthelsen i Seat Norge.

Etter at de gjorde comeback i Norge i 2018, har Seat opplevd stor vekst internasjonalt. Salgsrekorden fra 2018 ble slått allerede i november 2019. Etter en forsiktig start i det norske markedet har Seat bitt godt fra seg gjennom 2019, hvor særlig elbilen Mii electric har vært ettertraktet.

Starter i Norge

Tidligere i høst gikk de ut med abonnementsløsningen Seat Frii, med et svært gunstig "alt inkludert"-tilbud på Mii Electric.

Jonas Berthelsen er salgssjef for Seat i Norge.

Responsen lot ikke vente på seg, flere hundre biler ble revet bort i en fei.

Til neste år lanseres elbilen Seat el-Born, som er bygget på Volkswagen-konsernets MEB-plattform. Den kan bli en svært attraktiv bil i det norske markedet.

Tilbud om hjemlevering på døren er er et norsk initiativ, og Seat Norge har inngått en avtale med transportselskapet Auto Transport Service AS, som skal sikre logistikken. Navnet på tjenesten blir Seat Straka.

Slik ser det ut inne i Mii Electric. Dette er for øvrig søsterrmodellen til VW e-up! og Skoda Citgo e.

Utforske nye konsepter

– «Straka veien hjem» skaper positive assosiasjoner, samtidig som det ganske enkelt beskriver tjenesten. Vi tilbyr oss å levere bilen rett hjem til kunden, uten unødvendige stopp på veien. Det blir enklere og mer fleksibelt for kunden. Seat skal utforske nye konsepter og muligheter, slik at oppsettet vårt er best mulig tilpasset hva kundene ønsker seg. Levering hjem er et konsept vi tror oppleves som attraktivt, særlig siden det også kan bidra til at kundene får bil raskere sier Berthelsen.

Seat har en definert rolle både i Volkswagen-konsernet og hos importøren Harald A. Møller AS: Å utforske nye konsepter og muligheter som gjør mobilitet både enklere og mer tilgjengelig for kundene. Det er Straka et nytt eksempel på.

el-Born er neste elbil ut fra Seat. Her er den i konseptversjon.

Best mulig personlig oppfølging

– Vi er utfordrer i en fortsatt tradisjonell bransje, hvor vi ikke er bundet opp av hvordan ting alltid er blitt gjort. Vi er klare for å utforske og utnytte mulighetene som ligger i å kunne tenke helt nytt. Vi tror den tradisjonelle måten å utlevere på kan forbedres, sier Berthelsen.

Straka blir tilgjengelig for Seats kunder allerede på nyåret, og avtales direkte med kunder som venter på å få bilen sin utlevert. Neste steg er at nye kunder enkelt kan velge ved bilbestillingen hvor og hvordan bilen ønskes utlevert.

– Du kan i prinsippet bestille bilen enkelt på seat.no, og få den levert på døren. Samtidig skal vi sørge for å gi kundene våre en best mulig personlig oppfølging, og vi legger selvsagt til rette for gode løsninger, for at kundene skal bli godt kjent med bilen, enten vi leverer den hos kunden eller hos oss i Seat, sier Berthelsen.

