Davids dress koster over 300.000 kroner: – Det slutter å bli et plagg, og blir en del av deg

Nylig ankom Kathrine Fredriksen, datter av milliardær John Fredriksen, finanselitens julelunsj på Theatercaféen bærende på en veske til over 200.000 kroner, ifølge Minmote.no.

Den knallrøde vesken skal ifølge nettstedet være laget i strutseskinn fra luksusmerket Hermès.

Marked for luksus i Norge

David Strømman Nedal er sjef for det norske luksusmerket Julius Caesar. Han mener det er et marked for slike luksusvarer i Norge.

– Mange interesserer seg for å kjøpe dyr kunst, dyre biler eller dyre boliger, men det er faktisk sånn at det finnes et marked for for eksempel eksklusive dresser også i Norge, sier han.

Han har nå fått sydd en dress til seg selv, som har en utsalgspris på 330.000 norske kroner. To av de samme dressene er også bestilt av kunder og er nå under produksjon, ifølge Nedal.

– Kundene våre setter pris på diskresjon, så de som har kjøpt dressene vil være anonyme, sier han.

Tidkrevende prosess

Ifølge Store norske leksikon finnes det i overkant av 100.000 vikunjaer. Dyret, som er i kamelfamilien, er litt mindre enn en lama, og er spesielt etterstrebet på grunn av sin bløte og fine ull.

NEDTONET STIL: At denne dressen koster 330.000 norske kroner, er det kanskje ikke mange som ville ha gjettet. Foto: CF Wesenberg

Arten er fredet, og lever i fjellene i Peru, Bolivia og Argentina.

– Det er en veldig eksklusiv råvare. Å ha denne dressen på er som noe jeg ikke har følt noen gang før. Det slutter å bli et plagg, og blir en del av deg, sier han.

Noe av grunnen til den stive prisen er nettopp det at råvaren er vanskelig å få tak i, og at det tar tid å få lov til å bruke ullen.

– Det er en tidkrevende prosess. Man må få lov til å bruke råvarene av den peruanske regjeringen, og så må det importeres til Italia hvor dressene blir sydd. I Italia blir papirene sjekket av et kontrollorgan, før de blir sjekket igjen her i Norge, forteller han.

Tidløst og nedtonet

Sosialantropolog og trendanalytiker Gunn Helen Øye mener det finnes to grupper mennesker som har råd til en dress som dette.

– Det er de nyrike, og så er det de gammelrike, de som har arvet penger, sier hun og fortsetter:

– De nyrike går ofte fra å kjøpe synlige merker, som mange kjenner igjen, til å utvikle en mer unik smak som ligner mer på de gammelrikes etterhvert. Det er en tidløs og nedtonet stil.

Hun nevner Kjell Inge Røkkes dresser, som han donerte til Fretex, som et eksempel på denne stilen.