– Det har vært nærmest uvirkelig

Hangeland: – Åpenbart at han har fått og får mer tid enn en «normal» manager ville fått

Det faktum at nordmannen kom til bordet med enormt sterke kort på hånden er også ubestridelig, all den tid hans spillerkarriere fra 1996 til 2007 på Old Trafford aldri vil bli glemt hos supporterne til de røde djevlene.

– Det er åpenbart for meg at han har fått og får mer tid enn en «normal» manager ville fått i en klubb som Manchester United. Resultatene har svingt veldig. Det koker veldig ned til om du har troen på Ole Gunnar Solskjær eller om du ikke har det. For hvis han er den rette, hvis han er den perfekte manageren for Manchester United, så er det bare et spørsmål om tid før en så stor klubb tar steget opp og kjemper om ligatittelen.

– Men det er et ubesvart spørsmål. Han har gjort mange ting veldig klokt og rett, men hvor god er han målt mot for eksempel Klopp som er «benchmark» i Premier League nå. Han har gjort veldig mange bra ting og han har, i kraft av den personen han er og den historien han har med den klubben, kjøpt seg mye mer tid enn det andre managere ville ha fått, sier Brede Hangeland.

TV 2s fotballekspert mener Solskjær gjorde omtrent alt rett i sin tid som spiller på Old Trafford, og at han i den perioden opparbeidet seg en legendestatus som varer evig.

– Det gjør at han kom inn i jobben med en helt annen ballast enn det andre ville ha hatt, han blir tilgitt feil som andre gjerne ikke ville blitt tilgitt og han får mye mer tid. Manchester United som klubb var også på et tidspunkt i sin historie der det var helt nødvendig å foreta et veivalg. Skal vi bygge opp noe langsiktig og stå i det, eller skal en fortsette med «quick fix»løsninger, kaste penger på det og håpe at det da vil føre til en ligatittel? spør han retorisk, og fortsetter.

– Tiden med Mourinho viste vel etter hvert at det var blitt en blindgate, og da har Solskjær egentlig fått et drømmescenario for en ung manager for en av verdens største klubber. Han får tid, penger og tålmodighet.

– Det har vært nærmest uvirkelig

Hangeland oppsummerer også det svært innholdsrike Solskjær-året, som inneholder både store oppturer, enorme nedturer og svært variabel poengfangst.

– Det har vært nærmest uvirkelig å få oppleve at en nordmann er manager i Manchester United. Selveste Manchester United. Først på midlertidig basis, og så permanent. Og så har han jo fått oppleve alt allerede etter ett år. Han har vært geniforklart, han har vært idiotforklart og sikkert kjent på hele spekteret av følelser i det som må være en av verdens mest krevende jobber. Ikke bare innenfor fotballen, men av alle jobber du kan ha. Fokuset det har vært på Solskjær dette året har vært enormt, men han er på post fremdeles og det synes jeg er ganske imponerende, sier den tidligere Premier League-profilen.

Underveis i programmet går de to også inn på hvorvidt Solskjærs jobb i Manchester United kommer til å vedvare og om han får den tiden han gir uttrykk for at han trenger for å gjenreise klubben.

– Det er utrolig krevende, fordi det svinger sånn. Men i og med at dette er et gjenoppbyggingsprosjekt, og har vært det fra dag en, så handler jo veldig mye om å kunne vise til utvikling. Da hjelper det selvfølgelig godt at du kan reise til Etihad og sette Pep Guardiola på plass. Da er det jo noe ved det Manchester United-laget Solskjær leder som i hvert fall jeg har lyst til å se mer av, sier Alsaker.

