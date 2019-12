Det opplyser hans forsvarer Øystein Storrvik til VG.

– Det er i samsvar med vår oppfatning, både klientens og min. De anser ham som psykotisk i dag, og det knyttes opp til hans stressede situasjon i varetekt, både i Frankrike og her i Norge. Han er adekvat i dialogen i det daglige og vi regner med at saken kan gjennomføres uten problemer, sier Storrvik til avisen.

Lindén har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med kniv på Majorstua Oslo den 15. oktober i fjor. Kort tid før drapet, skal han ha ranet en mann i et parkeringshus i nærheten.

På flukten fra norsk politi, reiste 20-åringen gjennom Europa. I Belgia er han mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen. Dette skjedde seks dager etter drapet i Oslo.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Belgiske etterforskere var i sommer i Norge for å gjennomføre avhør med Lindén. Disse fant sted på politihuset i Oslo.



Den parallelle etterforskningen i Belgia har forsinket rettsprosessen mot Lindén, og det ligger an til at det nå føres to separate rettssaker.