Politiet ville avhøre Stålsetts vaskehjelp – fant henne ingen steder

Det bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen overfor TV 2.

– Det stemmer at man har forsøkt å oppsøke henne på de telefonnumre og adresser hun tidligere har vært oppført på, uten å lykkes med det, sier Meeg-Bentzen.

Han vil torsdag be om 45 dagers ubetinget fengsel for Stålsett under et rettsmøte. Årsaken er at Stålsett har benyttet Tekle som renholder i en årrekke, til tross for at 55-åringen ikke har arbeidstillatelse i Norge.

Tekle: Ikke hørt noe

Kort tid etter at TV 2 gjorde saken kjent for offentligheten i november, lot Tekle seg intervjue av en rekke norske medier.

– Hvorfor får mediene tak i henne, men ikke politiet?

– Det skal ikke jeg spekulere i. Hun synes å være bostedsløs, og politiet har ikke lyktes med å få avhørt henne, sier politiadvokaten.

– Har dere forsøkt å nå henne via Stålsett?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Hvor viktig er hennes vitnemål for saken?

– Det har egentlig ingen betydning, all den tid siktede har erkjent å ha brukt henne som arbeidskraft. Han har selv angitt henne, sier politiadvokaten.

Overfor TV 2 opplyser Tekle selv via tolk at hun aldri har hørt fra politiet om saken. Hun vil være til stede når Stålsett inntar rettssal 227 i Oslo tingrett.

Tekle har siden 2001 jobbet for Stålsett, men siktelsen gjelder fra 2008 til i dag. Årsaken skal være at Stålsett ikke var kjent med at arbeidsforholdet var ulovlig før i 2008.

Slik blir saken

Selv har Stålsett opplyst til TV 2 at han fremdeles benytter Tekle som renholder hjemme, noe eritreeren er svært takknemlig for.

– Det er bare de som har hjulpet meg. De lager mat og ber meg spise med dem. De gir meg vinter- og sommerklær når jeg trenger det, sa hun til TV 2 i november.

Retten settes klokken 10 torsdag formiddag. Da vil Stålsett bli bedt om å avgi en forklaring. Han har også mulighet til kun å fastholde opplysningene han tidligere har gitt i avhør – en forklaring dommeren allerede har gjort seg kjent med.

Videre vil politiadvokat Meeg-Bentzen forklare hvorfor politiet mener 45 dagers ubetinget fengsel er en passende straff for Stålsett. Rettsmøtet er ventet å vare i omkring én time, før dommeren trekker seg tilbake.