På et Facebook-arrangement som oppfordrer folk til å møte opp i Oslo tingrett sammen med Stålsett torsdag, har 240 personer markert at de vil møte opp. Nærmere 1500 står oppført som «interessert».

– Bakgrunnen for arrangementet er at jeg synes det er helt urimelig at folk som ikke kan returneres til et land ikke får mulighet til å livnære seg. Jeg synes det er en menneskerett å ha lov til å skaffe seg en inntekt, sier Ivar Johansen, som er initiativtakeren bak arrangementet.

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett ble i november siktet for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft.

Påtalemyndigheten har bedt om 45 dagers ubetinget fengsel i saken, som er planlagt å gå som en tilståelsessak.

Tror det blir trangt

Johansen forklarer at formålet med initiativet er å vise støtte til papirløse og ureturnerbare asylsøkere.

– Vi er der ikke for å støtte Stålsett spesielt, men for å vise støtte til saken. Han har tatt en belastning for å illustrere et urimelig system. Hensikten er at folk skal møte opp og at Stålsett skal se at han ikke er alene, sier Johansen.

Johansen vet ikke hvor mange som kommer til å møte opp, men tror det vil bli trangt i tinghuset.

Stålsett vaskehjelp, Lula Tekle, vil også være til stede under rettsmøtet sammen med organisasjonen Mennesker i limbo, får TV 2 opplyst.

Venter full sal

Rettsmøtet skal gå i sal 227 i Oslo tingrett. Den er valgt fordi det ventes mange tilskuere til saken.

– Salene blir satt opp etter publikumsbehov, og her har vi vurdert at det er behov for en av de større salene, sier kommunikasjonssjef Irene Ramm i Oslo tinghus.

Sal 227 har plass til i overkant av hundre personer. Rettsmøtet vil også bli overført med lyd og bilde til en annen sal i tingretten.

– Rettsmøtet vil gå som vanlig, men vi kan ikke garantere at alle vil få plass. Men vi har en annen sal til disposisjon, og i tillegg er det noe plass andre steder, sier Ramm.

Det er også satt av personal for å holde styr på køer og publikum, opplyser kommunikasjonssjefen.

Takker for støtte

Gunnar Stålsett har tidligere uttalt at han er forberedt på å sone i fengsel.

– Jeg opplever i responsen at det rører ved hjertestrengene til folk. Det viser at rettferdighet ikke bare er et spørsmål om juss, men også et spørsmål om moral og empati. Man møter fremmede i døra med parolen «streng og rettferdig» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er en ekstremt streng og urettferdig politikk, sier Stålsett til NTB onsdag.