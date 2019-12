I et ekstraordinært Statsråd på slottet onsdag ble det kjent at det blir flere endringer i regjeringen.

Tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) fikk avskjed i nåde, og Sylvi Listhaug (Frp) overtar ministerposten.

Terje Søviknes (Frp) blir ny eldre- og folkehelseminister. Søviknes gikk av som olje- og energiminister i august 2018.

– Som dere ser, er det ikke helt nye fjes, men det er gjort to endringer i statsråd, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter statsrådet.

I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene klokken 13.30 og klokken 14.00.

Ønske fra Frp

I en pressekonferanse etter det ekstraordinære Statsrådet sier Solberg at regjeringsendringene ikke først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sier Solberg.

Hun takket også Freiberg for samarbeidet og for innsatsen i regjeringen, og Sylvi Listhaug for innsatsen som eldre- og folkehelseminister. Solberg sa at Søviknes' tidligere arbeid vil komme godt med i jobben som eldre- og folkehelseminister.

– Terje Søviknes har vært i regjering før. Han er også godt kjent for sine svært mange år som ordfører i Os. Der har han jobbet for å få god eldreomsorg i kommunen. Disse erfaringene kommer til å være veldig nyttige når han skal jobbe videre med dette i regjeringen, sa Solberg.

– Ikke klimafornekter

Under pressekonferansen blir Solberg konfrontert med Listhaugs nye rolle som olje- og energiminister.

– Listhaug er en kontroversiell politiker og kanskje det nærmeste vi kommer en klimafornekter. Hva gjør henne til en god olje- og energiminister?

– Listhaug er ikke en klimafornekter. Hun har stilt seg bak regjeringens politikk på disse områdene hele tiden, sier Solberg.

Hun legger også til at Listhaug er opptatt av bredden og enheten i de feltene hun jobber med, og at hennes nye ministerpost blir viktig for å få ned utslippene framover.

Statsministeren er heller ikke i tvil om at regjeringen vil fortsette å holde sammen.

– Lover dårlig

På Twitter uttaler Ap-leder Jonas Gahr Støre at de nye rollene lover dårlig for klima og norsk industri.

I august sa Sylvi Listhaug at havvind var «forsøpling av vårt havrom». Nå er hun olje og energiminister. Lover dårlig for en stor mulighet for både klima og norsk industri. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) December 18, 2019

Også Une Bastholm (Mdg) håper Listhaug tar med seg kunnskap om klimaendringene i sin nye stilling.

Jeg håper at Sylvi Listhaug tar med seg kunnskap om klimaendringer med seg inn i sin nye jobb som olje- og energiminister. Det fortjener ungdommen. https://t.co/H7ZB5FTMY9 — Une Bastholm (@Uneaba) December 18, 2019

Varslet endringer

Også tirsdag ble det mye oppmerksomhet omkring statsminister Erna Solbergs mannskap da hun inviterte pressen til sin tradisjonelle oppsummering før jul.

Spørsmålet om endringer i regjeringen kom også opp.

– Det er ikke unaturlig at vi på et tidspunkt stiller spørsmål om hvor mange som har tenkt å være med videre, sa Solberg.