Fikk skyllebøtte av ukjent mann etter Bar Vulkan-dansen

TILBAKE: Sofie Bakkemyr (28) har ikke vært på Bar Vulkan siden hun feiret bursdagen sin i februar i fjor. Hun ser frem til å legge bak seg et turbulent år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Sofie Bakkemyr (28) har for det meste fått hyggelige tilbakemeldinger etter at hun fortalte hva som egentlig skjedde på dansegulvet med Trond Giske, men ikke alle har satt like stor pris på det hun gjorde.