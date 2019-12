2019 er jubileumsår for Broom. Det er nå 10 år siden vi gikk på lufta med Broom.no. Nettsiden har siden den gang vokst seg til ikke bare Norges største, men Nordens største nettsted for bil og motor.

I forbindelse med jubileet har vi tatt et dykk i arkivet og funnet fram noen klassiske, litt annerledes og kanskje litt morsomme Broom-artikler fra den første tiden.

Benny Christensen har vært Brooms bilekspert helt fra starten av. Men før han ble med på å starte opp Broom, hadde han jobbet mange år i bilbransjen. Det har både vi Broom og leserne hatt mye glede av.

Benny har blant annet fortalt om noen av mest spesielle kundeopplevelsene han har hatt. Dette er en av dem:

Når utgiftene står i kø og bunken med regninger holder på å vokse deg over hodet, det er da bilen din går i stykker - sånn er det bare! I slike situasjoner kan det være fristende å skru litt på bilen selv, for i hvert fall å knipe litt på verkstedutgiftene.

Men det er ikke alltid at det går så bra når uerfarne hjemme-mekanikere får herje fritt i garasjen!

Sint svenske i Saab 9000 turbo!

For en god del år siden solgte jeg en ganske ny og fin Saab 9000 Turbo til en svenske. Han prøvekjørte bilen sikkert fire ganger, og han prutet og prutet... Etter hvert ble vi enige i det som for min del ble en skikkelig møkkahandel - jeg tjente vel ikke en krone for si det rett ut.

Den gjerrige svensken var i tillegg både kravstor og arrogant – en skikkelig drittsekk med andre ord!

Ville mekke selv!

Det gikk tre uker og så var svensken der igjen. Bilen hadde ikke motorvarmer, og det mente gjerrigknarken at han selvfølgelig burde få gratis.

Jeg forklarte etter beste evne at det kunne han ikke få, men jeg fikk verkstedet til å gi han en skikkelig god pris. Men det var fortsatt dyrt for den kjipe svensken.

Etter masse om og men kjøpte han delene til rabattert pris, nå skulle han gjøre monteringsjobben selv.

Saab med slepetau

Da jeg kom på jobb mandagen etter, sto Saaben parkert rett utenfor døra til butikken – og det var festet et slepetau til den... Dette tydet ikke godt! Tanken på å ta en tredagers strifet meg, og jeg hadde ikke før fått låst opp døra før telefonen ringte. I andre enden var det en illsint svenske!

Han forklarte at bilen hadde fått motorstopp, og at det var min skyld! Så begynte truslene...

Gikk ikke bilen igjen før klokka 12, skulle jeg saksøkes herfra til helvete! "Lyn og torden skulle slå ned i hodet mitt, og tusser og troll skulle komme og ta meg i mens VGs tusentips tok bilder!" Ikke en helt optimal ukestart akkurat...

Skruer gjennom styreenheten

Vi fikk den hel-døde Saaben inn på verkstedet. Etter en liten times feilsøking kom mekanikeren min med et lurt smil om munnen, og noen lange selvborrende karosseriskruer i neven.

Hva var det som hadde skjedd? Jo, svensken hadde montert motorvarmer i helga. Da han skulle feste kontakten til kupevarmeruttaket, hadde han klart å skru disse altfor lange skruene tvers gjennom bilens elektroniske styreenhet!

Jeg husker ikke hva delen kostet, men at den den var svinedyr og at den hadde laaang bestillingstid, det husker jeg. Om svensken fikk rabatt? Nope!

Selvgjort er ikke alltid velgjort. Og det er sjelden veldig smart å oppføre seg arrogant og truende heller. Det får være moralen i denne historien.

