Fryktet asken var fra feil hund

For familien Johnsen fra Spikkestad har hunder brakt glede i alle år.

Hunder i over 50 år

– Vi har hatt hunder i mer enn 50 år og de har av og til vært store og av og til vært små, forteller Torill Johnsen.

– Det er selskap, barna har hatt selskap og nå når vi er blitt såpass gamle så holder de oss sprekere.

– Hunder har alltid vært en del av familien. Vi har to fordi de er flokkdyr og vi er sikre på at de trives mye bedre, forklarer Harald Johnsen.

Gikk veldig inn på sønnen

I april opplevde familien noe alle hundeiere gruer seg til. Hunden Kitty var blitt var så gammel og dårlig at den måtte avlives. Hunden var nesten 16 år gammel.

– Det var veldig tungt for familien og særlig for sønnen vår som er psykisk utviklingshemmet. Det var hans hund, forteller Torill.

Han var der da den ble født og han knyttet seg spesielt til den hunden, og den var hans i alle år. Han tok seg veldig godt av den og de fikk et veldig godt forhold, legger Harald til.

VIL VÆRE ÆRLIGE: Harald og Torill Johnsen har alltid vært ærlige med sønnen sin. Nå vet de ikke hvordan de skal si til han at asken kanskje ikke er fra hans hund. Foto: Ørnulf Riisnæs

Ønsket å gjenforene hundene

For å gjøre sorgprosessen noe lettere for sønnen foreslo klinikken at sønnen bestilte en urne med hundens aske. Familien hadde også en spesiell grunn for å velge kremering. De hadde allerede asken fra Kittys mor, og sønnen deres hadde et spesielt ønske.

– Det var Jon Arons ønske og idé at Kitty skulle få være sammen med moren. Ved å kremere henne og ha asken fra begge to i samme urne, kunne vi oppfylle det ønsket, sier Harald.

Separat kremering

Familien betalte ekstra for å forsikre seg om at hunden ville bli kremert alene, slik at den kunne gjenforenes med morens aske.

I mai betalte familien fakturaen til firmaet Pets2Rest AS. De hadde fått vite at det kunne ta noe tid før de fikk asken. Men da de et halvt år senere fortsatt ikke hadde fått den, kontaktet de firmaet. Da fikk de tilsendt en mail med svært overraskende informasjon.

KJÆR FAMILIEHUND: Hunden Kitty var en del av familien Johnsen i nesten 16 år før den ble så dårlig at den måtte avlives. Foto: privat

Ikke riktig vekt

«For at eier skal forstå at det er riktig hund kan vi opplyse at den veide ca. 5 kg da den ble kremert.»

– Da ble vi i hvert fall sikre på at det ikke var Kitty som ville ligge i urnen, sier Harald.

– Kitty var unormalt liten helt fra hun ble født. Hun spiste mindre og mindre og ble stadig tynnere, og hun veide langt fra 5 kg da hun ble avlivet, sier Harald.

Firmaet skyldte på familien fordi de ikke purret på å få asken.

– Nei, man skulle tro at man ble møtt på en hyggeligere måte og det bør vel være en bransje hvor de bygger opp tillit og ikke bryter den ned, sier Harald.