Er du gravid og går over termin, skal du etter noen dager på en viktig kontroll. Hvor lenge du må vente på den varierer fra sykehus til sykehus – fra sju til ni dager etter termindato.

Nå antyder ny forskning at vi utsetter mange barn for unødvendig risiko ved å vente med kontroll og igangsetting.

For noen får ventetiden dramatiske konsekvenser.

Da Inna Ulrike Ødegård gikk gravid, trodde hun at vannet gikk rett før termin. Sykehuset var ikke enig, og dermed ble hun sendt hjem for å vente på rutinekontrollen.

På kontroll ni dager over termin viste det seg at hun hadde hatt rett. Vannet hadde gått, og samtidig hadde barnets navlestreng fått en knute. Det resulterte i at vesle Matheo var uten tilførsel av oksygen over lengre tid.

På grunn av oksygenmangelen fikk Matheo cerebral parese.

STERK: I dag er Matheo to år gammel og trener hver dag. Foto: Anne-Mali Thyrum

– Han var en helt frisk gutt

– Det er klart vi har tenkt på hva som ville vært annerledes om vi ble innkalt på kontroll eller satt i gang tidligere. Hele livet vårt ville vært annerledes, forteller Ødegård.

– Matheo var jo i utgangspunktet en helt frisk og sterk gutt.

Og styrken sin har Matheo fått god bruk for. Hver dag trener han, og gjør fremskritt som få hadde trodd var mulig. For kun få uker siden fikk familien erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Først nå orker mammaen hans å snakke om det som skjedde dagene etter terminen hennes.

– Hadde han ikke blitt tatt ut, ville han vært død i dag. Likevel tenker jeg på hva som ville skjedd hvis jeg ikke hadde gitt meg, eller de hadde hørt på meg. Eller om standard praksis hadde vært annerledes på norske sykehus, sier Ødegård.

Ingen kontroll senere enn dag 7

I dag anbefaler Helsedirektoratet en rutinekontroll en gang mellom dag 7 og 9 etter termin, alt ettersom hva som passer best for sykehuset og kvinnen. Sykehusene står derfor fritt til selv å velge når de kaller inn den gravide.

På Kvinneklinikken ved Lillehammer sykehus får ingen komme på kontroll senere enn dag 7.

– Det er det samme om det er julaften, svigermors bursdag eller 17. mai. Alle skal inn syvende dag, ikke noe annet, forteller overlege Jakob Nakling.

VIL FOREBYGGE: Overlege Jakob Nakling ved Kvinneklinikken på Lillehammer sykehus.

Nakling mener en tidlig overtidskontroll kan forebygge flere unødvendige dødsfall.

– Alle som har mistet et barn vet at det er grusomt. Det er en påkjenning for familien, for legene, jordmødrene og hele avdelingen. Så hvis vi kan unngå den påkjenningen, da synes jeg det er riktig at vi gjør alle tiltak som gjør at vi kan unngå det, sier Nakling.