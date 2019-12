Misfornøyd med sokker i julegave? Dette er ekspertenes bytteråd

Hvert år bytter nordmenn julegaver for millioner av kroner. Tredje og fjerde juledag blir de store byttedagene.

– Det er ingen rettighet å få byttet julegaver, det er en ekstraservice butikkene normalt tilbyr, sier Bror William Stende, direktør i Virke faghandel.

Stende forteller at sjansen for å få byttet julegaven øker hvis man er tidlig ute og varen er uåpnet.

Se ekspertenes bytteråd nederst i saken!

Få rettigheter

Professor ved Det juridiske fakultet, Johan Gjertsen, forteller at forbruker har få rettigheter ifølge lovverket.

– Som forbruker har man ikke så mange rettigheter, men hvis forretninger gir en frivillig byttelapp eller sier at man kan komme å bytte, så har man bytterett, forklarer Gjertsen.

Det har vært diskutert om man kan bruke sedvane som argument når det kommer til bytterettigheter, men det er Giertsen mer usikker på.

INGEN RETTIGHETER: Jusprofessor Johan Giertsen forteller at kunden ikke har bytterett. Foto: UiB

– Det er diskutert om det begynner å bli sedvane at man har en type bytterett. Jeg tviler egentlig på dette, og det ligger litt i kortene at det aldri vil komme for domstolen på grunn av mindre beløp, sier han.

– Negativ markedsføring

Giersten forteller at om varen kan selges på nytt, vil ikke butikken tape noe på å tilby bytterett.

– I en varehandel hvor tingen kan selges på nytt er det mange forretninger som har bytterett, forteller han.

Samtidig presiserer han at det i mange tilfeller ikke er mulig å vite om forbrukeren har benyttet seg av varen.

– En bok kan være lest i julen uten at den har tegn på det, men da får man byttet den likevel, for bokhandleren kan selge den på nytt, sier han.

– Mange forretninger har bytterett fordi det vil være negativ markedsføring å ikke ha det. Hvis ikke man har bytterett, så går kunden til nabobutikken, fortsetter han.

Forskjell på nett og butikk

Det er forskjell på bytterett knyttet til om du har kjøpt gaver i fysisk butikk eller om du har handlet i nettbutikk. I nettbutikken har du 14 dagers automatisk angrerett.

Dersom det ikke er noe galt med varen, har fysiske butikker derimot ingen plikt verken til å gi deg pengene tilbake eller å la deg få bytte til noe annet.

– Kanskje burde vi bli enda flinkere til å bytte julegaver vi ikke trenger eller ikke kommer til å bruke, slik at vi ender opp med ting vi kun har bruk for. Det er bra for miljøet også, sier Stende i Virke.