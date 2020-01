Klarer DNA-testene å finne ut at Emil og Silas er tvillinger?

– Du blir sammenlignet med geografiske referansegrupper som de (selskapene) har plukket ut. Og de er plukket ut på bakgrunn av at de har alle besteforeldre eller alle oldeforeldre fra det samme geografiske området, sier han.

På kontinentnivå mener han imidlertid at slike tester er ganske sikre.

– Problemet kommer når man skal dele disse kontinentene i forskjellige grupper. I Europa har det jo vært mye forflytninger av befolkning over landegrenser over lang tid, sier Howden.

Derfor kan du få treff på land du ikke stammer fra. Slektsforskeren mener derfor at treff under tre prosent er å regne som støy eller tilfeldig likhet. Treff over 20 prosent er ganske sikkert. Unntaket er folkegrupper som har vært isolert over tid, som finner eller jødiske grupper. Får man treff her, selv om det er lavt, er det trolig noe i det.

Kan velge å slette prøvene

PERSONVERN: Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet mener kontraktene som omfatter personvern i forbindelse med DNA-tester har blitt bedre og bedre. Foto: Bioteknologirådet

Når du sender inn en DNA-prøve, må du også samtykke til en rekke betingelser. Seniorrådgiver Truls Petersen i Bioteknologirådet har gått igjennom kontraktene til de tre selskapene. Han sier at kontraktene har blitt bedre, slik at de i stor grad beskytter ditt personvern, men mener alle bør lese kontraktene nøye før de signerer:

– Bruk av genetiske opplysninger er ganske godt regulert i dag. Så er det alltid en risiko for innbrudd, at disse biobankene kan bli hacket. Og disse betingelsene kan endre seg. Nå er det en diskusjon om politiet skal få tilgang til disse databasene for å kunne søke etter noen som har gjort noe galt. Og så er det alltid en usikkerhet knyttet til hva man hva finne ut av ved å analysere spyttet ditt. I morgen kan de kanskje finne ut av noe de ikke kan finne ut av i dag, sier han.

Etter at prøvene er behandlet, kan du selv velge om prøvene med ditt DNA skal slettes eller lagres.

– Og så er det greit å lese nøye hvordan de kan bruke dine data og den biologiske prøven. De kan videreformidle og selge til legemiddelselskaper og bruke det i forskning. Det betyr i praksis at dine data er noe de tjener penger på og du tjener ikke på dem. Om det er greit eller ikke, det får være opp til hver enkelt, sier han.

Dette fikk de i resultat Emil: MyHeritage : Sør Europa 52,5% (gresk og sør-italiensk 49,9%, italiensk 2,6%), Nord- og Vest-Europa 45,4% (skandinavisk 37,4%, askenasisk-jødisk 1,3%), Asia 0,8% Family Tree DNA: Europa 78% (Skandinavia 34%, Sør-Europa 33%, Storbritannia 11%, Sefardisk jødisk 19%), Midtøsten 4%. 23andme: Nordvest-Europa 55,7% (skandinavisk 35,53%, fransk-tysk 10,5%, britisk-irsk 1,8%) Sør Europa 37,6% (italiensk 33,9%), Øst-Europak 0,2% Afrika/asia 0,2% Silas: My Heritage: Sør Europa 53,1% (gresk og sør-italiensk 50,7%, italiensk 2,4%) Nord- og Vest-Europa 45,7% (skandinavisk 36,5%, Askenasisk-jødisk 1,2%) Family Tree DNA: Europa 77% (Skandinavia 34%, Sør-Europa 32%, Storbritannia 11%, Sefardisk jødisk 18%), Midtøsten 4%. 23andme: Nordvest-Europa 55,5 % (skandinavisk 34,5%, fransk-tysk 10,3%, britisk-irsk 1,3% ) Sør-europa 41% (italiensk 36,6%, spansk og portugisisk 0,8%), Afrika/Asia 1,3%.

Resultatene

Etter noen uker er resultatene til Silas og Emil klare. Alle selskapene har kommet frem til at de begge har cirka halvparten av sine gener fra nordvest-Europa og den andre halvparten fra Sør-Europa. Men de deler det inn litt forskjellig. Hos MyHeritage og Family Tree DNA er andelen nord og vesteuropeisk 45 prosent, mens hos 23andme er den 55 prosent.

Guttene får også treff på jødisk hos MyHeritage og Family Tree DNA. MyHeritage mener guttene er litt over en prosent askenasisk jødisk, mens Family Tree DNA har beregnet at guttene er rundt 18 prosent sefardisk jødisk.

MyHeritage mener at Emil er 0,80 prosent asiatisk og afrikansk, mens Silas får ingen treff. 23andme har beregnet at Emil er 1,7 prosent asiatisk, mens Silas er 1,30 prosent asiatisk. FamilyTree DNA mener guttene er 4 prosent asiatiske.

Slekstforsker Howden mener at det ikke så rart at resultatene er litt ulike mellom selskapene og tvillingene.

– Grunnen er at de har forskjellig referansegrunnlag å sammenligne med. Og selskapene tester ikke den nøyaktige samme delen av ditt DNA, sier han.

Han forklarer at overgangene også er flytende, noe som forklarer at tvillingene ikke har fått nøyaktig samme resultat.

– Så når man da tester samme person to ganger, så kan man faktisk få noen prosent forskjell. Selv om det er samme selskap. Det er derfor jeg sier at alt som er under tre prosent er ren støy eller tilfeldig likhet, sier Howden.

Han mener det er familietreffene som er det virkelig interessante med DNA-tester, slik at man kan finne familie rundt om i verden.

Alle selskapene har også kommet frem til at Emil og Silas er i nær familie. Og mest sannsynlig tvillinger. Guttene får også treff på familie de tidligere har hørt om.

– Det er kult uansett. Men om Silas ikke hadde stått under nærmeste familie så hadde det ikke gått an å stole på dette. Så det er bra at han står der, sier Emil.