Etter litt frem-og-tilbake i høst, er det klart at bilmerket MG gjør comeback i Norge i januar.

Det gjør de med den elektriske crossoveren ZS EV. Med startpris på 229.000 kroner er den en liten prisbombe i det norske markedet. Så er da også ambisjonene store: MG tar mål av seg å selge hele 2.000 biler her til lands neste år.

Mange tenker helt sikkert Storbritannia når vi sier MG, men de siste årene har de vært eid av den kinesiske bilgiganten SAIC. Og elbilen som kommer til Norge er også produsert i Kina.

Tradisjonelt har kinesiske biler et frynsete rykte når det gjelder kollisjonssikkerhet, men her er det tydelig at MG har gjort jobben på en skikkelig måte.

Full pott

Når ZS EV akkurat har gjennomgått den tøffe testprogrammet hos krasjtest-instituttet Euro NCAP, er nemlig dommen toppscore og fem stjerner.

ZS EV blir en av de rimeligste elbilene i det norske markedet.

Dette gjør forresten også ZS EV til den første SUVen i det såkalte B-segmentet med femstjerners klassifisering.

Ratingen til ZS plasserer den i selskap med andre elektriske biler, som Audi e-tron, Mercedes EQC og Tesla Model 3.

Karakteren til ZS EV er basert på følgende score i de ulike kategoriene: Voksen passasjer 90 prosent, beskyttelse av barn 85 prosent, fotgjengere 64 prosent og sikkerhetssystemer 70 prosent.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

MG kjører i gang Norges-lanseringen sin rett på nyåret og har store ambisjoner for salget her til lands.

– Setter en høy standard

Det siste reflekterer sikkerhetsutstyret som er tilgjengelig i bilen, blant annet et nytt antikollisjons-system. Andre sikkerhetsfunksjoner inkluder en omfattende liste av førerassistent-funksjoner. Bilen er også utstyrt med et multifunksjon-kamera og millimeter-bølgeradar som raskt oppdager og identifiserer kjøreforholdene.

– Vi er stolte over å få fem stjerner fra Euro NCAP. Å være den første elektriske SUVen i B-segmentet som får denne rangeringen, setter en høy standard for produksjonen av elektriske biler. Morselskapet vårt SAIC Motor er den syvende største bilprodusenten i verden. De produserer over syv millioner biler i året, alltid med sikkerhet som øverste prioritet, sier salgs- og markedsdirektør i MG Motor Europe, Frank Meijer, i en kommentar.

– Derfor gikk Rover konkurs

Fem stjerner i Euro NCAP, dermed er det ingen grunn til å være bekymret for kollisjonssikkerheten til MG ZS.

Imponerende bagasjerom

Noen fakta om ZS EV: Rekkevidden er på 263 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Den kan naturligvis hurtiglades og tar imot inntil 85 kW med strøm.

Karosserimessig snakker vi kompakt SUV. ZS er 4,31 meter lang. MG lovet i forkant at den skulle være klassens mest rommelige bil. Det inkluderer bagasjerom på 470 liter. Det er veldig bra til denne biltypen å være. Her er det tydelig at MG ikke bare har bygget om en fossil bil. ZS har vært utviklet med elektrisk drivlinje helt fra starten av.

Se videoen av selve krasjtesten øverst i denne artikkelen.

