Erling Braut Haaland (19) er kåret til årets spiller i Østerrike. Kåringen ble gjennomført av nyhetsbyrået APA.

Braut Haaland vant foran navn som Marcel Sabitzer (RB Leipzig) og David Alaba (Bayern München).

Yngste prisvinner

Braut Haaland er første utlending som vinner prisen siden 2009. Den gangen var det tyske Steffen Hofmann som vant.

– Dette er stort for meg, sier Braut Haaland.

– Den yngste noensinne og første utlending på ti år - det er spesielt. Det er en stor ære, fortsetter han.

Det er også første gang siden 2010 at en spiller i den østerrikske ligaen vinner prisen. Juryen bestod av de 12 trenerne i den øverste divisjonen, skriver ORF. Trenerne kunne velge mellom spillere i toppdivisjonen og østerrikske spillere utenfor landets grenser.

Braut Haaland (19) har scoret 28 mål på 22 kamper i høst. Åtte av scoringene har kommet i Champions League, der han kun har Robert Lewandowski foran seg på toppscorerlisten.

Det har ført til at en rekke toppklubber kjemper om 19-åringens signatur. Manchester United, RB Leipzig, Borussia Dortmund og Juventus er blant beilerne.

Bedre enn De Gea, Rashford og Pogba

At Braut Haaland har tatt Fotball-Europa med storm, er The Guardians liste over verdens 100 beste fotballspillere i 2019 et bevis på.

Nordmannen ligger på 53. plass, foran angripere som Edinson Cavani, Marcus Rashford, Tammy Abraham, Timo Werner og Dries Mertens.

Braut Haaland er også vurdert foran Raphaël Varane, David De Gea, Sergio Busquets, Thiago Silva og Paul Pogba.