Priskrigen fortsetter: – Det er det rene kaos

Årets priskrig på julevarer har ført til at noen varer er helt utsolgt, og flere butikker har valgt å sette restriksjoner på hvor mange av hvert produkt hver kunde får lov til å kjøpe.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier at det begynner å bli tomt for det han kaller «ekstremvarer», som ekstra billige pepperkakehus og marsipangriser, i mange butikker.

– Men når det gjelder de viktigste varene, som ribbe og pinnekjøtt, tror vi det skal gå greit. Vi tror vi skal klare å ha nok hvis det holder seg på et normalt nivå frem til jul, sier han til TV 2.

Endrer priser kontinuerlig

Når kjedene går tom for priskrigvarene, vil de da sette ned prisen på andre varer i stedet for?

– Det endrer seg hele tiden, så det kan godt hende det settes ned på andre ting, men det er ingen struktur på det, det er bare det rene kaos, sier Takle Friis.

Han forklarer at prisene endres hele tiden.

– Nå har det vært ekstremt. Vi har i snitt endret 700 priser hver dag de siste to ukene.

– Hadde det vært som tidligere, da butikksjefene måtte skifte prislapper på hyllekantene manuelt, hadde det vært helt kaos. Men det blir jo kaos likevel, for man må skifte plakater og det blir mye ekstraarbeid for butikkene.

Skal ha alternativer

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi forteller at også noen av deres butikker begynner å gå tom for enkelte varer som følge av priskrigen.

– Det er noen få varianter som har vært ekstremt lavt priset og blitt utsolgt i en del butikker, men i de aller fleste tilfeller har vi andre alternativer, sier hun til TV 2.

– Når dere går tom for priskrig-varer, kommer dere til å senke prisene på andre varer?

– Vi har justert prisene på mange hundre varer, så alle julevarene skal være billige. Vi prøver å ha gode, billige alternativer til alle kunder, sier hun og fortsetter:

– Av konkurransehensyn kan jeg ikke si noe om hva vi gjør fremover, men vi skal være billigst til enhver tid.

Ikke lønnsomt

Bjørn Takle Friis er klar på at det slett ikke er lønnsomt å drive priskrig. Selv om prisene på julevarer settes ned, settes ikke prisene på andre varer opp, forteller han.

– Det er en hel måned med et par hundre millioner kroner i ren minus. For å drive en Coop Extra-butikk, har man cirka 17-18 prosent i margin for den totale driften, mens nå har vi en margin på 4-5 prosent, sier han og fortsetter: