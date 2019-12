Polarskuta «Lance» har hentet ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn etter at de gikk på ski 87 dager over isen på Polhavet via polpunktet.

Ousland og Horn kom om bord i skipet 8. desember. Siden har mannskapet jobbet med å få «Lance» ut av isen så ekspedisjonen kan komme seg hjem.

Kaptein Stig Roaldsand sender to daglige rapporter til Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

I en rapport sendt tirsdag, skriver Roaldsand at han trenger evakuering av en mann om bord. VG var først til å melde dette.

Vedkommende har en hjertesykdom, og går tom for medisiner på torsdag.

– Vi kan ikke ha en person om bord med hjertesykdom uten medisiner, sier han over en skurrete satelitt-linje til TV 2.

HRS har foreløpig sagt nei til dette, etter at de har fått en lege til å se på mannens journaler.

– For at vi skal evakuere må det være fare for liv og helse, det er ikke situasjonen nå. Det betyr at kapteinen må trykke på det store røde knappen og varsle om dette. Da vil det bli aktuelt å sende inn et redningshelikopter fra Longyearbyen, men ikke før, sier redningsleder Frode Iversen i HRS Nord-Norge til TV 2.

14 dager

Iversen opplyser at hovedutfordringen ved en evakuering på stedet vil være været, dersom det skulle bli dårlig.

– Det er ikke slik at vi beregner kostnader ved en slik operasjon. Helikoptrene er fullfinansiert, så om det er i lufta er det ikke noen stor kostnad knyttet til dette, men vi søker også å minimere risiko, og dersom vi kan slippe en redningsaksjon, er det best, sier Iversen.

Kapteinen sier at det vil bli aktuelt å evakuere enda flere personer fra skipet dersom et helikopter kommer til stedet.

– Da vil maten vår vare lenger. Vi har fremdeles mat til 14 dager slik ting er nå, men begynner å gå tom for enkelte ting, sier Roaldsand.

Blant varene de er tomme for, er smør og sukker. Det begynner også å bli lite pålegg.

– VI har derimot mye selkjøtt og annet kjøtt, og vi har en veldig dyktig kokk som er god på å få ting til å vare. Men dersom vi får så mange som mulig vekk, vil maten vare lenger, sier han.

Han sier stemningen om bord er god, og at mannskapet jobber godt med å få vekk isen som hindrer dem i å reise videre.

– Blir ikke med

Lars Ebbesen er talsperson for Ousland og Horn. Han sier det fremdeles er uaktuelt å bli med noe helikopter, dersom det skulle bli en akutt situasjon på stedet.

– De skal ikke hentes ut. De har holdt på med dette i snart fire måneder, og de har et prosjekt de ønsker å fullføre, sier Ebbesen til TV 2.

Han sier likevel det høres lurt ut å få vekk noen mennesker fra polarskuta.

– Det er en del om bord som ikke lenger har noen jobb der. Så det er jo naturlig at dersom en skulle bli evakuert, så hadde flere blitt med, sier han.

VG har to journalister om bord på skipet. De har vært med «Lance» i flere uker.

– Vi er gjester på skipet, og det er kapteinen som har ansvar der. Vi kan ikke legge noen egne planer for våre folk der, men vi er opptatt av å få dem hjem. Hvis det blir snakk om noen form for evakuering er vi positivt innstilt til å bli med på det, sier reportasjeleder Trond Olav Skrunes i VG.