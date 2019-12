Dette er Love Island-deltakerne

Eskild vil ha en kjæreste som er en kontrast

Navn: Eskild Magnussen

Alder: 27 år

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Studerer journalistikk / MMA-utøver

KLAR FOR LOVE ISLAND: Eskild Magnussen. Foto: TV 2

Kampsportutøveren Eskild ser kanskje tøff ut på utsiden, men han mener at han er myk på innsiden.

– Jeg er en snill og hyggelig person, og som kjæreste er jeg romantisk og ganske omsorgsfull, sier han.

27-åringen har vært singel i fire måneder, og nå er han på utkikk etter en kjæreste.

– Hun må være trygg på seg selv, morsom, leken, ha litt selvironi og ikke ta seg selv så seriøst. Jeg ser ikke etter et spesielt utseende, heller at hun har en personlighet jeg liker og at jeg blir tiltrukket av energien hennes, sier han.

– Jeg er ikke opptatt av fitnessjenter. Jeg setter mer pris på at det er noen som er litt motsatt av meg selv. Kontraster er bra. Men det skader ikke med en bra rumpe, legger han til.

Johannes er glad i å flørte

Navn: Johannes Klemp

Alder: 27 år

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Studerer juss og jobber i et advokatfirma

KLAR FOR LOVE ISLAND: Johannes Klemp. Foto: TV 2

Johannes beskriver seg selv som en mann som er glad i å flørte.

– Jeg er veldig god på å flørte, men jeg har ingen triks jeg bruker. Jeg er bare meg selv, og det pleier å funke veldig bra. Jeg pleier å få den jeg vil ha, sier han.

Etter å ha vært singel i ett år, er han nå på utkikk etter ei utadvendt dame som har en fin utstråling.

– Jeg ser etter ei som gjør dagene mine fine. Forhåpentligvis smiler hun mye og får meg til å le. Når jeg ser slike Instagram-poseringer får jeg helt noia og trekker meg langt unna. Utseendemessig synes jeg mye forskjellig kan være sexy. Jeg har ikke en type jeg går etter, men krøllete hår har vært en gjenganger for meg, sier han.

Johannes innrømmer at han får høre av andre at han er cocky og selvgod.

– Utseendemessig er jeg hundre prosent fornøyd med meg selv. Jeg har ingenting jeg ville endret eller gjort noe med. Jeg synes alle skal fortelle seg selv at de ser bra ut. Jeg bruker en del tid på håret mitt, sier han.

Kristoffer blir forelsket etter første date

Navn: Kristoffer Neset

Alder: 25 år

Kommer fra: Arendal

Bor i: Arendal

Yrke: Tømrer, men ser etter nye utfordringer

KLAR FOR LOVE ISLAND: Kristoffer Neset. Foto: TV 2

Kristoffer beskriver seg selv som en spontan og sprudlende mann som snakker rett fra levra.

– Jeg blir altfor lett betatt. Jeg kan bli småforelsket bare jeg har snakket med noen på Tinder eller vært på date. Jeg blir nyforelsket og vil omtrent gifte meg, men så skjer det samme med neste, og sånn fortsetter det vel til jeg finner den rette, sier han.

Han mener at han har det best når han er i et forhold. Nå har han vært singel i omtrent ett år.

– Jeg ser etter ei dame som er spontan og som sprer mye glede. Hun sier gjerne ting som er overraskende og gøy. Utseendemessig er jeg glad i former, utstråling og selvtillit, sier han.

Vennskap er viktig for Johannes, og han tror ikke at det vil bli noe problem å gå overens med de andre i villaen.

– Men det hender vel at folk blir sjalu på meg, kanskje fordi jeg som regel får de damene jeg vil, sier han.

Nathan vil få opp stemningen i villaen

Navn: Nathan «Nate» Kahungu

Alder: 23 år

Kommer fra: Kongo, oppvokst i Sarpsborg

Bor i: Oslo

Yrke: Opplæringsansvarlig på et kundesenter

KLAR FOR LOVE ISLAND: Nathan «Nate» Kahungu. Foto: TV 2

Nathan er en utadvendt person som synes at det er viktig med god stemning.

– Jeg vet kanskje ikke helt når det passer at jeg skal holde kjeft. Jeg passer på at alle rundt meg har det bra og føler seg inkludert. Jeg er alltid kveldens «hypeman» som skal få opp stemningen, sier han.

23-åringen har vært singel i omtrent to år. Nå er han klar for å bli sjarmert av damene i villaen, og da er det spesielt én ting som gjelder:

– Jeg er veldig glad i komplimenter, så bare sleng noen komplimenter min vei, så er jeg sjarmert. Og jeg blir sjarmert når en dame byr litt på seg selv. Det er mange damer som er tradisjonelle på det at mannen skal ta initiativ, men vi lever i 2019, og likestillingen er kommet såpass langt at har du lyst på noe, så si fra, sier han.

Han er på utkikk etter en kjæreste som kan matche hans personlighet.

– Jeg ser etter en sprudlende jente med mye liv. Forhåpentligvis har vi samme musikksmak og hun liker vitsene mine. Hun må være glad i å le, sier han.

Inne i villaen skal han prøve å bli kjent med andre damer enn de han vanligvis faller for.

– Vennene mine sier jeg faller for det man kaller «Adidas-jenter», sånne som går med en skinny tracksuit med en «big behind» og som regel blondt hår. Men jeg prøver å holde meg unna det nå, for det har ikke gått så bra tidligere. Jeg pleier som regel å falle for blondiner, men ser man på statistikken min, så er det ikke der jeg har seiret mest, så kanskje jeg må ha en annen tilnærming her, sier han.

Iselin blir betatt én gang i uka

Navn: Iselin Nordøy

Alder: 23 år

Kommer fra: Ski

Bor i: Oslo

Yrke: Motekonsulent, utdannet innen retail managenment

KLAR FOR LOVE ISLAND: Iselin Nordøy. Foto: TV 2

Iselin beskriver seg selv som flørtete, og hun forteller at hun blir veldig lett betatt av en mann.

– Jeg blir betatt cirka én gang i uka. Jeg blir fort betatt og interessert, men det skal en del mer til før jeg får følelser og blir forelsket. Jeg vet hva jeg vil ha, og dersom det ikke er riktig, så avslutter jeg det heller før det er gått for langt, sier hun.

23-åringen, som har vært singel i omtrent halvannet år, er på utkikk etter en mann som får henne til å føle seg som verdens vakreste.

– Jeg faller først for utseende, og da liker jeg at guttene er høye, lyse i håret, har blå øyne og er litt trent. Når jeg blir kjent med dem, så er det viktige for meg at de er ærlige, lojale, får meg til å føle meg bra og kan betrygge meg når jeg trenger det, slik at jeg ikke går og lager dumme scenarioer i hodet. Jeg trenger en person som vil mitt beste, sier hun.

Mie vil finne en mann som tar vare på henne

Navn: Mie Mack Cappelen

Alder: 22 år

Kommer fra: Høvik i Bærum

Bor: Nesøya

Yrke: Studerer internasjonale studier, har jobbet for flere humanitære organisasjoner

KLAR FOR LOVE ISLAND: Mie Mack Cappelen. Foto: TV 2

Mie beskriver seg selv som festens midpunkt.

– Vennene mine ville beskrevet meg som omsorgsfull og ambisiøs. Jeg er flørtete, morsom og en kjærestejente, sier hun.

22-åringen har vært singel i ett år, men hun ser på seg selv som en «forholdsjente».

– Jeg har vært borti mye tull når det gjelder gutter, og nå er jeg klar for å finne meg en ordentlig type som tar vare på meg, sier hun.

Mie har flere krav til en potensiell kjæreste.

– Han må være snill, morsom og utadvendt. Han må klare seg selv i sosiale settinger og være selvsikker. Han må ha livet sitt på stell, være ambisiøs og gjerne ha planer for framtiden. Han må ha bra humor og får meg til å le, og han må synes jeg er morsom, sier hun.

– Personlighet teller mer enn utseende, fordi en bra personlighet kan gjøre hvem som helst mer attraktiv. Jeg liker at han er høyere og større enn meg, men han trenger ikke ha sixpack, legger hun til.

Nora vil at mannen skal ta initiativ

Navn: Nora Haukland

Alder: 22 år

Kommer fra: Alta

Bor i: Oslo

Yrke: Selger. Har tidligere jobbet som eiendomsmegler og modell i Australia.

KLAR FOR LOVE ISLAND: Nora Haukland. Foto: TV 2

Nora beskriver seg selv som en person med to sider.

– Jeg er en veldig snill og rettferdig person, men jeg kan også finne på litt faenskap. Det er litt som om jeg har en engel på den ene skulderen, og en djevel på den andre. Men behandler du meg bra, behandler jeg deg bra, sier hun.

Hun liker å flørte, men 22-åringen liker best når mannen tar initiativ først.

– Jeg håper å finne en jeg får en umiddelbar «connection» med. Det er et stort pluss om han er høy og har brune øyne. En som har bein i nesa og gir meg litt å jobbe med. Jeg liker litt sterke personligheter. God humor er også utrolig viktig, sier hun.

Nora, som har vært singel i litt over et halvt år, er spent på Love Island-deltakelsen.

– Det er skummelt å tenke på at jeg skal bli filmet 24/7, og jeg er litt redd for å dumme meg ut. Men til syvende og sist så kan jeg bare være meg selv, sier hun.

Oda er bekymret for drama i villaen

Navn: Oda Lindsetmo

Alder: 22 år

Kommer fra: Vokste opp i Aure, Klæbu og Malvik.

Bor: Trondheim

Yrke: Dørselger

KLAR FOR LOVE ISLAND: Oda Lindsetmo. Foto: TV 2

Oda er ei dame med masse energi, og hun beskriver seg selv som spontan og festens midtpunkt.

– Jeg tror ikke at jeg flørter så mye, men jeg er bare veldig energisk. Som regel blir jeg venn med menn først, så ser jeg om det kan bli noe mer. Jeg tror det kan være vanskelig for menn å tolke om jeg flørter, eller om jeg bare vil ha en kompis, sier hun.

22-åringen trives best når hun er i et forhold, og nå har hun vært singel i omtrent et halvt år.

– Jeg ser etter en mann som er kjekk, har en fin utstråling og er trygg på seg selv. Gjerne litt gal! En som blir med på å gjøre morsomme ting. Jeg er veldig spontan, så det er fint om han også er det, sier hun.

For Oda er det viktig å bli venn med både mennene og damene inne i villaen.

– Jeg er bekymret for at det blir drama rundt meg. Helt siden ungdomsskolen har det vært drama rundt meg med jenter, selv om jeg ikke vil det. I tillegg er jo de andre helt ukjente mennesker for meg, og de har sikkert også sterke personligheter. Så jeg er litt bekymret for at jeg skal bli ukomfortabel og at det ikke kommer helt fram hvem jeg er, sier hun.

Thammy har ikke vært forelsket på to år

Navn: Thammy Dias

Alder: 28 år

Kommer fra: Født i Brasil, oppvokst i Larvik

Bor i: Oslo

Yrke: Flammeblåser

KLAR FOR LOVE ISLAND: Thammy Dias. Foto: TV 2

Det er to år siden Thammy sist var forelsket og i et forhold, og nå er hun klar for å date i villaen.

– Jeg har vokst mye fra mine gamle forhold, og jeg er blitt mer moden. Jeg kan være litt kald i starten, men så blir jeg veldig kjærlig. Jeg er rettferdig og snill. Noen ganger litt gal, sier hun.

Det er flere ting som 28-åringen legger merke til når hun møter en mann for første gang.

– Energien hans er det jeg legger merke til først. Så er det stilen og sko. Sko er veldig for meg. Har du ikke rene sko, så er du ikke noe for meg, sier hun.

– Jeg ser etter en som tar meg med storm og får meg til å bli myk. Han må være høy, intelligent og få meg til å le. At han er morsom, er veldig viktig for meg, legger hun til.

Thammy innrømmer at hun er litt bekymret for å bo med andre mennesker over lang tid i villaen.

– Jeg trenger litt alenetid innimellom. Men så lenge jeg får trent hver dag og meditert i ti minutter for meg selv, så skal det gå bra, sier hun.

DELTAKERNE: Bak fra venstre er Ali Esmael, Oda Lindsetmo, Nathan «Nate» Kahungu, Nora Haukland, Iselin Nordøy, Thammy Dias og Eskild Magnussen. Foran fra venstre er Mie Mack Cappelen, Johannes Klemp, programleder Morten Hegseth og Kristoffer Neset. Foto: Montasje TV 2

Slik sendes programmet

Søndag til torsdag i åtte uker.

TV 2 Sumo kl. 15.30.

TV 2 Sumo Fri og TV 2 Livsstil kl. 21.30.

TV 2 kl. 22.45.

«Love Island» har premiere søndag 5. januar.

Se «Reisen til Love Island» på TV 2 Sumo fra 26. desember.