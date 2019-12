Særpregede i3 er så langt eneste elbil fra BMW. Men det varer ikke mye lenger til den får selskap.

I likhet med mange andre bilprodusenter har også BMW en stor elektrisk satsing på gang. Først ut i en rekke av nye biler er den elektriske utgaven av SUV-en X3. iX3 heter den og kommer på markedet til neste år.

Nå letter BMW litt mer på sløret rundt hva vi har i vente her, blant annet noe som alltid er svært viktig med en elbil: Rekkevidden.



Dessuten en nyhet som nok ikke blir veldig godt mottatt av alle potensielle norske kunder: Nemlig at iX3 kommer med bakhjulsdrift, ikke 4x4.

Her skiller den seg altså fra konkurrenter som Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar I-Pace. BMW går for samme løsning som Volkswagen gjør på sin ID.3 og lar bakhjulene gjøre jobben. Men senere vil det også komme elbiler fra merket med 4x4.

Nye iX3 får en rekkevidde på over 440 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Batteripakken er på 74 kWt nettokapasitet. Det betyr at BMW her tilbyr en modell med betydelig elektrisk rekkevidde, uten et stort batteri og den vekten det innebærer.

Slik ser den ut i prototype-utgave. Sannsynligvis blir det ikke mye endringer før iX3 går i produksjon.

Økt energitetthet i battericellene

iX3 er utviklet med femte generasjon eDrive-teknologi, som også vil benyttes i kommende i4 og iNEXT fra 2021.

Den nye generasjonen skal ha forbedret forholdet mellom motoreffekt og systemvekt med rundt 30 prosent. Både batteriet og drivlinje-komponentene er skalerbare, slik at både motoreffekt og energikapasitet kan tilpasses til en rekke bilmodeller i ulike segmenter. Sammenlignet med tidligere teknologi brukt av BMW, er energitettheten i battericellene som benyttes i batteriet til BMW iX3 økt med rundt 20 prosent.

Den elektriske motoren er helt og holdent konstruert uten sjeldne mineraler. Samtidig er andelen kobolt i batteriet redusert med to tredeler sammenlignet med forrige generasjon. Som en viktig del av verdikjeden, kjøper BMW selv råmaterialene kobolt og lithium.

Slik illustrerer BMW selv utviklingen på batterifronten.

Tilpasset ulike behov

Den elektriske motoren i iX3 yter 286 hk og har et dreiemoment på 400 Nm. Både akselerasjon og krafttilgang i høyere hastigheter vektlegges når egenskapene defineres. Som et resultat av den nye, effektive drivlinjen, oppnår BMW iX3 et forbruk på godt under 20 kWh/100 km.



Batteripakken er plassert flatt i bilens gulvkonstruksjon, slik at plassen for både passasjerer og bagasje ikke reduseres når man sammenligner den med den tradisjonelle X3 med forbrenningsmotor. Batteriet er dimensjonert for 150 kW hurtiglading.

X3 blir den første BMW-modellen som tilbys med bensin og/eller dieselmotor, som ladbar hybrid og som elbil. Dette er i tråd med merkets globale strategi om å tilby et bredt utvalg av modellvarianter tilpasset ulike behov omkring i verden.

Fra 2021 skal BMW tilby fire elbiler: i3, iX3, i4 og iNEXT.

Fire modeller fra 2021

I 2023 vil BMW-konsernet tilby minst 25 ladbare modeller, hvorav minst halvparten er helelektriske. Utviklingen og lanseringen av både ladbare hybrider og elektriske modeller vil dermed løpe side om side de neste årene.

X3 er også et godt eksempel på BMWs posisjon som et internasjonalt selskap, da modellen produseres både i Spartanburg, USA og i Rosslyn, Sør-Afrika. Nye iX3 vil bli produsert for hele verdenmarkedet ved fabrikken i Shengyang, Kina.

Når bilen kommer til neste år, betyr det også at BMW her er helt i innspurten av utviklingen. I vinter ble prototypen testet til sitt ytterste i arktiske landskap i Arjeplog, Sverige, sammen med prototypene til elbilene i4 og iNEXT.

BMW bekrefter også at de to modellene følger i 2021. Da vil de til sammen tilby fire elbiler; i3, iX3, i4 og iNEXT.

Se video av kommende iX3 under: