Den profilerte artistmanageren og tidligere Idol-dommeren, Gunnar Greve (37), har kjøpt seg ny bolig i Holmenkollen, skriver E24.

Luksusvilla

Eneboligen i Holmenkollen på 280 kvadratmeter ble kjøpt av Greve for 22,4 millioner kroner. Boligen hadde en prisantydning på 23 millioner kroner.

– Både kjøper og selger virker fornøyd med prisen, utover det har jeg ingen kommentar, sier megler Michelle Krefting til E24.

ANNEKS: Boligen har en egen praktikantdel, anneks som sees til høyre for boligen. Foto: Stener Widnes/Eiendomsfoto

Boligen ligger nært marka og har utsikt over Oslofjorden og byen. I sin nye bolig kan Gunnar Greve og hans familie boltre seg med fire soverom, to bad i hoveddel, tre stuer med peis og uteplass med utepeis.

I tillegg har boligen et anneks, som bli betegnet som praktikantbolig på 22 kvadratmeter.

Innbringende selskap

Gunnar Greve har sluttet som Idol-dommer på TV 2 og jobber for tiden i selskapet Mer Group. Selskapet omfatter et management som representerer blant andre superartisten Alan Walker, og i tillegg et plateselskap, et studio og et musikkforlag.

Ifølge Se og Hør fikk han og Alan Walker den kinesiske forretningsmannen Ma Huateng (47) med seg på laget. Kineseren skal være god for over 400 milliarder norske kroner.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra Gunnar Greve.