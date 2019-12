– De elsker Erling Braut Haaland. Han er definitivt på toppen av ønskelisten

Ole Gunnar Solskjær har torsdag vært Manchester United-manager i ett år, og skal snart inn i sitt tredje overgangsvindu.

Det er ekstra spennende å følge med norske øyne, spesielt fordi en av Europas heteste spillere for øyeblikket er norsk.

– De elsker Erling Braut Haaland. Han er den typen spiller de virkelig trenger i laget. De trenger mye konkurranse på topp. De trenger en sterk og dominerende spiss, sier Paul Hirst, journalist i The Times, til TV 2.

Han er en av dem som følger Manchester United og Ole Gunnar Solskjær tettest, og som i disse dager også følger det kommende overgangsvinduet vi står overfor i januar.

– Han er definitivt på toppen av ønskelisten

Der er som kjent Erling Braut Haaland en av dem som er sterkest linket inn Old Trafford-portene.

– Han er en sterk, energisk og dynamisk angrepsspiller, som vil skape trøbbel i Premier League. Han er definitivt på toppen av ønskelisten. De kjemper om James Maddison fra Leicester også. Det er de to største målene, sier The Times-journalisten.

Han mener en Haaland-ankomst er akkurat det som skal til for at de nåværende Manchester United-angriperne også kan heve seg.

– Anthony Martial har vært så ustabil. Han har spilt enten virkelig bra eller virkelig dårlig. Tenk bare på Everton-kampen, der han var helt usynlig. Han dukket ikke opp. Så de trenger konkurranse om plassene, forteller han.

En av mange plasser som trenger oppdatering

Hirst er også tydelig på at angrepsplassen ikke er den eneste som trenger oppgradering i dagens Manchester United-lag.

– De trenger minst en kreativ midtbanespiller, de trenger en venstreback, de trenger en høyreving og kanskje en ny midtstopper og en spiss. Så de har mye å jobbe med. Det er derfor det tar så lang tid. Det er et langtidsprosjekt å få ut daukjøttet. Man ser på minst to-tre overgangsvinduet før det prosjektet er komplett, sier han.

Prosjektet Solskjær har fått tid, og manageren skal være klokkeklar i troen på at han vil få de månedene og årene som skal til for å stake ut den riktige kursen. Det er også et perspektiv Hirst deler.

– Det viktigste aspektet er at dersom Ed Woodward sparker Ole Gunnar Solskjær, vil det bety at det er nok en feilansettelse av ham. Han begynte sin jobb for seks år siden, og har allerede vært gjennom fire managere. En ny feil vil bety nok et dårlig stempel på ham. Han må stole på sin mann over lengre tid og gi ham de midlene han trenger. Du kan ikke støtte ham så mye både offentlig og privat, for så å sparke ham etter ett år. Han vil definitivt sitte til sesongslutt, og så kanskje enda en sesong for å kunne sette sitt stempel på laget og kanskje få dem tilbake til Champions League, sier The Times' United-journalist.