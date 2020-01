CP-rammede Geir Håvard var selvskreven til fast jobb: – Han imponerte meg stort

I 15 år hadde Geir Håvard Larsen deltidsjobb som truckfører på lakseforfabrikken på Bergneset i hjemkommunen Balsfjord.

På fire hjul rullet han inn i et arbeidsliv mange andre med diagnosen cerebral parese ikke får adgang til.

– Smil og vink!

Med en kjapp replikk til arbeidskollegene og TV2 på hjul svinger han inn på lunsjrommet der han alltid har vært en humørspreder.

Da han i sommer søkte på en fast stilling på fabrikken, ble han innkalt til intervju.

Imponerte på intervju

– Han imponerte meg stort, med engasjement, med vilje, og ikke minst hadde han utrolig lyst på fast jobb. Han var egentlig selvskreven, forteller daglig leder Jan Vidar Olsen på Cargills forproduksjonsfabrikk.

Men det verken sjefen eller Geir Håvard da kunne vite, var at han i løpet av kort tid også skulle vise seg kvalifisert til en rekke andre arbeidsoppgaver på fabrikken.

Han har fått sitt eget kontor, og der gjør han en viktig jobb som avlaster sjefen og hans administrative stab.

– Nå skal jeg jobbe med noe som kalles SOP, standardisering av oppgaver. Vi har en bestemt måte å gjøre ting på her, og det skal jeg lage en beskrivelse av og få det ut til alle ansatte, sier han.

Sjefen full av lovord

Jan Vidar Olsen er full av lovord om medarbeideren som stadig overrasker ikke bare andre, men også seg selv.

– Han har sett mange nye muligheter, og finner han nye løsninger så bare gjør han det. Det er så artig å følge med, smiler fabrikksjef Olsen.

34-åringen har også ansvar for å organisere alle skipsanløp samt lasting og lossing på kaia. Han opererer også maskiner i produksjonslinjen, og når en ny heis kommer på plass vil han kunne løse enda flere arbeidsoppgaver.

Vegard Olaisen beskriver sin CP-rammede kollega som en fantastisk mann. Selv er han til god hjelp når den CP-rammede skal fra rollestol til trucksete.

– En fantastisk mann, den beste inspirasjonen jeg har på jobb. Uansett hvor vondt man har det så stiller man opp, forteller hans nærmeste kollega og hjelper Vegard Olaisen.

Klarer det meste selv

– Nå er jeg forsvarsløs!

Med et bredt smil og stropper rundt kroppen heises Geir Håvard fra rullestolen og inn i trucken. Det er et av mange tiltak som er etablert for at han skal kunne gjøre jobben sin.

I fabrikken er det montert en heis som gjør at han kan komme seg mellom etasjene. Trucken er spesialtilpasset, men begynner å bli sliten. En ny er på vei, og den er bygget etter spesifikasjoner han selv har foreslått. Snart blir det også montert dører som kan åpnes elektronisk.

– Jeg klarer meg stort sett helt alene. Når heisen stanser, er det bare å ringe Vegard. Han er ikke tung å be, humrer han i heisen på vei ned til produksjonshallen etter lunsj.