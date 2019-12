Selv om mye handler om elbil og Taycan hos Porsche om dagen, har de (heldigvis) mye mer enn det å by på også.

I fjor lanserte Porsche en oppdatert facelift-utgave av kompakt-SUVen Macan. Siden lanseringen i 2014, har dette blitt en svært viktig modell for den tyske sportsbilprodusenten.

Faktisk har Macan solgt langt over 350.000 eksemplarer globalt, med Kina som viktigste marked.

Mindre motor, økt effekt

Så langt har Porsche vist oss både Macan, Macan S og Macan Turbo i oppdatert versjon. Nå letter de endelig på sløret for GTS-utgaven også.

Rent visuelt får denne de samme endringene, deriblant nytt ratt, større infotainment-skjerm og nye LED-lys.

Men kanskje viktigst av alt: Nå yter motoren enda litt mer. Og det til tross for at Porsche har gått vekk fra den gamle 3-literen, og erstattet den med en ny 2,9 liters V6 biturbo-motor – med partikkelfilter.

Nå yter Macan GTS 380 hk og 520 Nm, mot 360 hk og 500 Nm på den utgående modellen. I tillegg er PDK dobbelclutch-kassen oppdatert.

Det betyr at tiden fra 0-100 km/t er redusert. Nå klarer bilen sprintøvelsen på 4,7 sekunder, med Sport Chromo. Det er 0,3 sekunder raskere enn den gamle.

GTS er modellen som legger seg mellom Macan S og Macan Turbo.

Kjøremaskin!

Helt siden introduksjonen for fem år tilbake, har Macan vært kjent for klasseledende kjøreegenskaper. Det kan vi i Broom også skrive under på, les vår test av utgående Macan GTS her.

20 toms felger er standard.

Med en liten dose ekstra krefter, pluss at understellet er finjustert, er det mye som taler for at Macan nå blir enda morsommere å ratte langs veien.

Sammenlignet med en vanlig Macan, er GTS-utgaven senket med 15 mm. Velger du luftfjæring senkes bilen ytterligere med 10 mm.

20 toms felger er standard på bilen. Bak disse finner vi noen solide skivebremser (360 x 36 mm foran og 330 x 22 mm bak). Dukker det opp noe uforutsett, skal det med andre ord ikke stå på bremsekraften.

Knapperekkene er med fremdeles. Dermed skal det i alle fall ikke stå på brukervennligheten. Her har hver funksjon sin egen knapp.

Rekordsalg

Tross ny 911 og oppdatert Macan, er det ingen tvil om at det er Porsche sin første elbil Taycan, som kommer til å stjele mest oppmerksomhet i Norge neste år.

Her starter prisene på 899.000 kroner, mens toppmodellen – Taycan Turbo S – begynner på 1,6 millioner.

Tross stive priser, har over 3.000 nordmenn reservert nykommeren, og det er ingen tvil om at elbilen vil bidra til et eventyrlig Porsche-salg i 2020.

Her kan du lese mer om vårt møte med nye Taycan 4S.

Det er motor og understell som utgjør de største endringene på Macan fra 2020.

