Det høres kanskje oppsiktsvekkende ut, men en ny rapport viser at det vil ta 257 år før menn og kvinner får lik lønn.

Det vil si at en kvinne født i 2255 vil få lik lønn som sin mannlige kollega i 2277, ifølge rapporten som er utredet av World Economic Forum.

Til tross for at det generelle kjønnsgapet har blitt mindre, viser de siste tallene at de økonomiske forskjellene har blitt større.

Dårligere prognoser

Fjorårets rapport viste et mer positivt tall når det gjaldt likelønn, sammenlignet med det 2020-rapporten kan skilte med.

Årets resultat tilsier at det vil ta 55 år mer å oppnå likelønn enn hva som var anslått i forrige rapport.

Rapporten anslår at kvinner i gjennomsnitt tjener omtrent 103 696 norske kroner på verdensbasis, mens tilsvarende tall for en mann er omtrent 193 887 norske kroner.

Kjønnsforskjeller

Selv om antall år til likelønn har økt finnes det flere oppløftende elementer i rapporten.

Blant annet har totalt 35 land (av 149 land som ble rangert) oppnådd kjønnslikhet når det kommer til utdanning.

I helsevesenet har 48 land oppnådd så godt som likestilling, mens 71 har lukket minst 97 prosent av forskjellene. Kjønnsforskjeller på verdensbasis kan potensielt bli utjevnet i løpet av 99,5 år.

I Vest-Europa kan man nå målet i løpet av 54 år

I Øst-Europa og Sentral-Asia kan man nå målet i løpet av 107 år

I Nord-Amerika er tallet 151 år

I Øst-Asia er det anslått å ta 163 år

I Latin-Amerika og Sentral-Asia er tallet 59 år

Det vil ta omtrent 71 år i Sør-Asia

I Afrika sør for Sahara vil man nå målet i løpet av 95 år

KREVER LIKELØNN: Protester for likelønnn under 8. mars markering. Foto: Lien, Kyrre

Skandinavia på topp

Tross at fremtiden ser mørk ut, er det noen land som utmerker seg når det kommer til likestilling.

Rapporten rangerer Island som verdens mest likestilte land for ellevte år på rad, mens Norge har kapret andreplassen. Deretter finner man Finland og Sverige, mens Nicaragua har kapret femteplassen.

Nederst på rangeringen finner man Jemen.