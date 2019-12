Stjernene kaster seg på utfordringen: – Må ikke være idrettstjerne for å klare dette

Tidligere i desember gikk «The Chair Challenge» verden rundt, og føyde seg inn i en lang rekke av virale internett-utfordringer.

Nå tar en ny utfordring internett med storm. Poenget er å sitte på ett kne, for så å holde på den bakerste ankelen og reise seg opp ved hjelp av det fremste beinet.

Se eksempler i videoen over.

Den kalles bare «Fitness challenge», og det er kanskje ikke uten grunn. Nå har noen av Norges største idrettsstjerner kastet seg på.

Ikke så enkel

Den norske tennisspilleren Casper Ruud tok utfordringen på strak arm, og utfordret i sin tur både Martin Ødegaard og Johannes Høsflot Klæbo.

Av de mange utfordrede idrettsprofilene er det et overveldende flertall som klarer utfordringen.

Av popstjernene Marcus og Martinus, som ble utfordret av Johannes Klæbu, var det derimot kun én av tvillingene som klarte utfordringen. Også i TV 2s nyhetssredaksjon viste utfordringen seg å være vrien for flere.

OBS: Det anbefales å begrense antall forsøk på utfordringen. Ved gjentatte forsøk kan skader oppstå.

– To viktige kriterer

Ifølge Ola Eriksrud, som er førsteamanuensis for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole, er det ikke noe kriterium å være idrettsutøver for å klare utfordringen.

Det er nemlig flere ting som ligger til grunn for å kunne løfte beinet på denne måten.

– Det er spesielt to ting som gjør at man klarer dette. Det ene er at du må være sterk nok til å komme deg opp. Det andre er å få tyngdepunktet kjapt nok over på beinet du har foran, slik at tyngdepunktet kommer innenfor støtteflaten til den foten, sier Eriksrud.

Han trekker fram Martin Ødegaard som eksempel, som lynraskt fører tyngdepunktet over til foten som står fremst.

– Hvis man ikke får tyngdepunktet fram, så klarer man ikke å løfte opp kneet, poengterer Eriksrud.

Fysiske sammensetninger

Men det er ikke nok med nok styrke og riktig posisjon av tyngdepunkt. Det er andre faktorer, som mobilitet og koordinasjon, som også spiller inn.

– Man må ha teknikk, styrke og balanse. Og så tror jeg man vil klare det om man bare øver. Hvis man allerede har gjort øvelser som ligner litt på hva man gjør i denne videoen, så er man bedre rustet til å klare det, sier Eriksrud.

Forutsetninger i beinet som ligger foran har også en del å si for om man klarer utfordringen – nærmere bestemt styrken til strekkapparatet i beinet.