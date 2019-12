En person er mistenkt for brannstiftelse og drap etter at to personer omkom i en brann i et kjedehus i Tumba sør for Stockholm.

Brannen ble varslet klokken 02.50 natt til onsdag, melder SVT. Ifølge redningssentralen i Stockholm viste kameraer koblet til husets alarmsystem at det var mennesker i boligen.

Expressen skriver at det er en familie bosatt på adressen, og at det er faren som er mistenkt for brannstiftelse og drap.

– Jeg vil ikke gå inn på pappaen, på hvorfor han er mistenkt, opplyste politiet natt til onsdag.

Kilder opplyser til Aftonbladet at motivet for gjerningen kan ha sammenheng med at paret var i en skilsmisseprosess. Faren er mistenkt for å ha helt ut bensin og deretter tent på, ifølge kildeopplysningene.

I tillegg til de to omkomne personene blir to familiemedlemmer ivaretatt på sykehus, skriver avisen.