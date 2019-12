Fra 1. april blir danske Aalborg Inge André Olsens nye arbeidsgiver.

Det skriver Stabæk på sin hjemmeside.

– Det er veldig spesielt. Jeg kom her 15. mars 1998 og ble med på et eventyr, sier Olsen til Stabak.no.

– Jeg har hatt muligheten til å flytte på meg innenfor landets grenser tidligere, men jeg har hele tiden satt Stabæk ekstremt høyt. Klubben er en stor del av meg, og jeg føler jeg er en stor del av Stabæk. Derfor har det vært veldig tøffe prosesser hver gang, og hver gang har jeg falt ned på at jeg ønsker å være med å bygge noe her i Stabæk. Å vinne noe har stått sentralt for meg. Jeg har hatt en drøm om at Stabæk skal vinne gull igjen og spille på europeiske arenaer, sier Olsen.

Han mener han forlater Stabæk i god stand.

-– Stabæk er godt stilt. Identiteten og kulturen er godt ivaretatt, og en ny stadion er på gang. Og hver gang jeg stikker fra denne klubben blir det jo gull, sier Olsen.

Forsvarsspilleren var utlånt til Strømsgodset da Stabæk tok gull i 2008.

Daglig leder Jon Tunold mener Olsen har betydd mye for Stabæk.

– Det er trist. Samtidig har Inge André fått en mulighet som vi unner ham. Han har gjort en fantastisk jobb her i over 20 år. Det er ingen tvil om at han har betydd mye for klubben. Det er to personer som har betydd ekstremt mye for klubben gjennom 25 år på toppnivå, det er Inge og Ingebrigt Steen Jensen. Det er mange andre også, men de to er av de viktigste, sier Tunold til hjemmesiden.

Aalborg ligger på 6. plass i Superligaen, 22 poeng bak serieleder Midtjylland.