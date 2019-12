Menstruasjonsapper er veldig populært og brukes for å holde styr på den månedlige syklusen, enten om man ønsker å bli gravid, eller unngå det.

Flere av appene utnytter kvinners mest intime data på det groveste og deler den villig vekk med tredjeparter – uten brukernes samtykke.

Det avslører en omfattende undersøkelse utført av Forbrukerrådet og organisasjonen Privacy International.

– Ikke alle appene deler like mye, men det er vanskelig å vite hvilke, forteller direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

Utflod og onani på avveie

ADVARER: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Foto: Anne-Mali Thyrum

I de fleste appene fyller man inn svært sensitiv informasjon – om alt fra sexlyst til hvilken konsistens man har på utfloden.

– Vi så for eksempel at My Days X delte lokasjonen din, Flo delte alderen din og MIA delte faktisk med Facebook om du hadde ubeskyttet sex eller ikke, forteller Blyverket.

Denne informasjonen vet annonsørene å utnytte seg av.

– Hvis appen røper at du prøver å bli gravid, kan du bli ekstra verdifull for tredjeparter. I USA er nemlig en gravid kvinnes data verdt femten ganger mer enn en vanlig persons data, forklarer hun.

I Norge regner man nybakte foreldre for å være den mest kjøpesterke gruppen av alle.

Syklusen avslører deg

Informasjonen som deles kan sammenstilles med resten av dine digitale spor, og ved å vite akkurat hvor i syklusen en kvinne er, kan annonsører målrette reklame på en helt spesiell måte:

SYKLUSEN AVSLØRER DEG: og kan si noe om når du er mest utsatt for markedsføring. Grafikk: Eli Gundersen

Syklusen din gjør nemlig noe med deg, ifølge sexologistudent og influencer Iselin Guttormsen.

– Før eggløsning har du behov for å se bra ut, og å konkurrere mot andre kvinner. Da kan du få behov for å kjøpe deg sexy undertøy eller sminke. Etter eggløsning gjør kroppen seg klart til å potensielt ta imot et barn og går inn i redebyggerfasen. Da er det ekstra lett «å gå på en smell» å handle nye ting til hjemmet, forteller Guttormsen.

Ved å målrette reklame ut ifra hvor du er i syklusen, kan du bli tilbudt det hormonene og underbevisstheten din ønsker.

Forbrukerrådet advarer om at målrettet reklame ikke utelukkende er positivt.

– Det mange ikke tenker på er at informasjon om deg også kan brukes til å frata deg muligheter. Vi har eksempler på at folk blir ekskludert på bakgrunn av for eksempel rase eller religion.