Et krav om en årslønn på 80 millioner kroner fra Erling Braut Haaland (19) skal være i overkant mye for RB Leizpig, skriver Bild.

Kan åpne for Dortmund

Bundesliga-klubben, som i likhet med Haalands nåværende klubb i Salzburg er eid av Red Bull-konsernet, skal ha ifølge den tyske avisen ha kommet med et lønnstilbud på 50 millioner kroner for at Bryne-gutten skal velge dem som neste steg i karrieren.

Det er mindre enn det Haaland og superagent Mino Raiola ønsker seg. I Salzburg har 19-åringen en årslønn på ti millioner kroner.

For øyeblikket er spissen Timo Werner, lagets største stjerne, øverst på klubbens lønningsliste.

Opplysningene kan være gode nyheter for Borussia Dortmund i kampen om Haaland. Gultrøyene har, i likhet med Manchester United og RB Leipzig, vært i samtaler med Haaland om en mulig overgang. Et kjøp av Haaland med en årslønn på 80 millioner kroner vil ikke svi altfor mye økonomisk for Dortmund dersom ryktene om en utkjøpsklausul på 200 millioner kroner stemmer.

Teamet rundt Haaland har lenge vurdert Bundesliga som det mest naturlige karrieresteget etter gjennombruddet i Østerrike, og fokuset har hele tiden ligget på at unggutten skal han en sportslig fornuftig utvikling. Samtidig er Manchester United og Ole Gunnar Solskjær interesserte og skal ifølge Independent være håpefulle til at Haaland velger dem som neste steg.

Økonomisk vil ikke United har noen problemer med å matche de to Bundesliga-beilerne.

– Det er mye spekulasjoner. Du vet at vi ikke kommenterer det. Erling har hatt en fantastisk karriere i Salzburg. Så han vet vel hva han har lyst til å gjøre , sa Solskjær til TV 2 i helgen, uten at han ville bekrefte om han var i Tyskland for å møte Haaland tidligere i uken.

Går mot januar-salg

Kilder TV 2 har snakket med sier at RB Salzburg ikke vil stå i veien for Haaland dersom han ønsker klubbytte allerede i januar, men østerrikerne forsøker å beholde 19-åringen ut sesongen.

Det ventede salget av Takumi Minamino skal ikke være avgjørende for om RB Salzburg gir slipp på Haaland, og det ser stadig mer sannsynlig ut at et salg av jærbuen blir gjort i det kommende overgangsvinduet.

Utenfor Tyskland virker United som det mest reelle alternativet, og koblingen mellom Haaland og Solskjær fra tiden i Molde er ikke til å komme bort fra. Solskjærs posisjon har styrket seg betraktelig de siste ukene og med flere gode resultater fremover er det mulig å se nordmøringen som en stadig mer langsiktig manager-løsning på Old Trafford, noe som vil virke beroligende på Haalands bekymringer for om en Solskjær exit rett etter en overgang fra Østerrike vil slå uheldig ut.

Juventus har også vært ute etter Haaland. Serie A-giganten fikk ikke tilslag da Salzburg ble valgt etter tiden i Molde. Mino Raiola har tette forbindelser til Juventus, men etter det TV 2 erfarer skal teamet rundt Haaland være skeptiske til om italiensk fotball er det riktige steget på nåværende tidspunkt.