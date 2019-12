Zuccarello-scoring i Wild-tap

ÅTTENDE SCORING TIL INGEN NYTTE: Mats Zuccarello og Minnesota Wild tapte på borteis natt til onsdag norsk tid. Foto: John Locher

Mats Zuccarello gjorde 1-0 for Minnesota Wild, men hans åttende scoring for sesongen var ikke nok til å hindre at hjemmelaget Vegas Golden Knights vant 3-2.