– Jeg er overbevist om at vi vinner neste valg. Jeg blir ikke kandidat, men jeg har rett til å delta i politikken, sier Morales.

Morales styrte Bolivia i nær 14 år, før han gikk av som president i november etter et omstridt presidentvalg som utløste demonstrasjoner og internasjonal kritikk. Han er nå utestengt fra å delta i neste valg.

Den tidligere presidenten flyktet til Mexico, før han forrige uke fikk asyl i Argentina. Også fire andre medlemmer av den tidligere regjeringen har fått innvilget asyl i landet.

Bolivias midlertidige regjering, ledet av Jeanine Añez, har ikke satt noen dato for nyvalget. Añez har anklaget Morales for å oppvigle til opprør og sa i helgen at en arrestordre snart blir utstedt på den tidligere presidenten.

Partiet Movimiento al Socialismo (MAS) har utnevnt Morales til valgkampsjef, og Morales sparket i gang valgkampen fra et nabolag i Buenos Aires. Han møtte også med Argentinas nye, sosialistiske president Alberto Fernández og visepresident Cristina Kirchner.

– Min forpliktelse nå som jeg ikke er kandidat, og nå som jeg ikke er president, er å rettlede kandidater slik at de kan vinne valget, sa Morales.

Blant favoritten til å lede MAS ved neste valg er Adriana Salvatierra, som er tidligere president i senatet, og Andronico Rodriguez, leder for én av kokabøndenes fagforeninger.