Det prestisjetunge akademiet er for tiden under etterforskning av en spesialkomité. Granskningen startet etter anklager om at ansatte har satt elevenes velvære i fare.

Tiltalt med klesstørrelse

Komiteen har nå offentliggjort en rapport, og er nådeløse i sin omtale av akademiet.

Ifølge Susanne Reindl-Krauskopf, som leder etterforskningen, har de unge elevene blitt tiltalt med fornavn og klesstørrelse.

– Det er tydelig at barn og tenåringer ikke er tilstrekkelig beskyttet fra diskriminering, undertrykkelse og negative helsevirkninger, står det i rapporten, som blant annet omtales av BBC.

Rapporten hevder videre at treningsmengden er ukontrollert og «en fare for elevens velvære», samtidig som enkelte av barna oppfordres til å røyke sigaretter for å holde seg tynne.

Vil granske rapporten

Den verdensberømte operaen i Wien, Wiener Staatsoper, sier at de har kuttet ned på antallet opptredener elevene må gjennom. Operaen ønsker å lese rapporten nøye før de gir et fullstendig svar på anklagene.

PRESTISJETUNGT: Wiener Statsooper driver et av verdens fremste ballettakademi. Foto: Hans Punz/AFP

Akademiet ble stiftet i 1771 og er en av Europas mest prestisjetunge ballettskoler, og flere av avgangselevene danser for scenehus som Royal Ballet i London og American Ballet Theatre i New York.

Skandalen ble først kjent i april i år, da den østerrikske avisen Fakter publiserte en omfattende etterforskning av akademiet. Avisen hevdet at unge dansere ble slått og kloret, mens andre ble mobbet for utseendet, i det som ble omtalt som «metoder fra det 19. århundret» ifølge Daily Mail.

Østerrikes kulturminister Alexander Schallenberg ber om at problemene håndteres så snart som mulig.