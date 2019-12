Ifølge kanalen gikk to av de siktede av på feil togstasjon natt til mandag 9. desember da de var på tur for å besøke den tredje som er siktet i saken.

På Varhaug stasjon skal ha de møtt på Sigbjørn Sveli og overtalt ham til å kjøre dem til Vigrestad, en mil lenger sør. På tur dit, eller ved ankomst, skal de ha oppstått uenigheter om betaling for skyssen.

Forsøkt tent på

De to siktede skal ifølge NRK ha slått Sveli og kastet ham i bagasjerommet som var åpent fram mot kupeen. Deretter skal de, og muligens den tredje siktede som politiet tror møtte de andre på en parkeringsplass like ved Vigrestad stasjon, ha kjørt nordover.

I et avhør skal en av mennene i 20-årene ha forklart at de dumpet offeret på Regestranden tidlig mandag morgen da det ble lyst. Siktede har også forklart at de forsøkte å tenne på kroppen, før de kjørte videre til Ølberg havn hvor de dumpet bilen i sjøen.

Sveli ble funnet død ved 16-tiden 9. desember.

To erkjenner handlingen

De tre mennene i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap, og alle er varetektsfengslet.

De to som fikk skyss med Sveli, har ifølge NRK erkjent selve drapshandlingen. En av dem nekter straffskyld fordi han mener han var utilregnelig, mens den andre ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Personen de skulle besøke nekter straffskyld.

Etterlyser vitner

Politiet etterlyser vitner etter drapet, spesielt personer som oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon, i tilknytning til ankomst av sørgående lokaltog natt til mandag 9. desember.

– Det aktuelle toget ankom Vigrestad stasjon klokken 0.41. Etter rutetabellen hadde toget oppsatt ankomst klokken 0.43, og siste stasjon før ankomst Vigrestad var Varhaug stasjon, opplyste påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Mandag opplyste politiet at de hadde fått inn rundt 200 tips i saken.