Bodøværingen og et svensk vennepar skal ha blitt påkjørt bakfra av en lastebil da de var på sykkeltur 13. desember, ifølge AN.

Mannen behandles på et sykehus i hovedstaden Windhoek. Han skal ikke være ved bevissthet og tilstanden betegnes som alvorlig, men stabil.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger var involvert i en ulykke i Namibia i forrige uke. Av hensyn til taushetsplikten kan ikke UD kommentere saken ytterligere, sier pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker til avisa.

Fra svenske UD får AN bekreftet at to svenske statsborgere, en kvinne og en mann i 30-årene, var involvert i ulykken. Kvinnen døde i sammenstøtet, mens hennes parter behandles for lettere hodeskader.

Paret var bosatt på Østlandet i Norge.