Manafort er sendt til sykehus etter å ha opplevd hjerteproblemer i fengselet, skriver en rekke amerikanske medier, deriblant ABC og CNN.

Fra fengsel til sykehus

Manafort ledet Trumps valgkamp i 2016, soner for tiden en dom på syv og et halvt år for økonomiske forbrytelser. Forbrytelsene ble avdekket under Robert Muellers etterforskning av Trumps valgkamp.

Advokat Todd Blanche opplyser at hans klient ble sendt til sykehuset torsdag forrige uke.

Mens tilstanden til Manafort beskrives som stabil, vet verken advokaten eller hans familie noe mer konkret om helsesituasjonen.

Møter ikke i retten

Ifølge Blanche nekter fengselsledelsen å gi ut informasjon om Manafort av sikkerhetshensyn.

– Selvfølgelig er både familie og venner ekstremt bekymret for helsen hans, og vi har fremdeles ikke en full forståelse av tilstanden, sier Blanche i en uttalelse.

Manafort var ventet i retten i New York onsdag, hvor 70-åringen står tiltalt for bedrageri. Advokaten opplyser at Manafort ikke vil stille i rettssaken som følge av helseproblemene.

Under rettssaken mot ham i 2018 møtte den tidligere valgkampstrategen i rullestol, grunnet medisinske utfordringer knyttet til kosthold. 70-åringen, som kan slippe ut av fengsel i 2024, ba den gang om mildere straff grunnet helseproblemene.