Liverpools tenåringer fikk bank i ligacupen

Aston Villa-Liverpool 5-0

Liverpools tenåringer fikk virkelig kjørt seg mot Aston Villa som ikke ga seg før det stod 5-0 på resultattavlen. Liverpools U23-manager Neil Critchley, som ledet laget mens Jürgen Klopp og førstelaget er i Qatar i forbindelse med klubb-VM, var strålende fornøyd tross stortapet.

– Jeg mener vi var praktfulle. Vi var fantastiske fra start og skapte noen sjanser. Vi var uheldige som ble liggende under 0-2. Det var en utrolig kveld og ingen ville at den skulle ende. Støtten vi mottok var ikke til å tro, sier Critchley til Sky Sports etter kampen.

Briten tror flere av ungguttene vil ta steget som kreves for å spille for Liverpool.

– Noen av dem viste det potensialet som kreves for å spille for oss en dag, eller i Premier League. De vil forstå at dette bare en del av reisen. Min overveldende følelse er av enorm stolthet, forteller Critchley.

Premier League-lederlagets tenåringer gikk voldsomt ut på Villa Park skapte sjanser umiddelbart. Etter åtte minutter måtte Nyland slå Harvey Elliotts skudd over mål, og to minutter senere kom Herbie Kane til en kjempesjanse. Nyland stoppet skuddet, og Elliot satte returen utenfor.

Liverpools unggutter dominerte det første snaue kvarteret av kampen, men i det 14. minutt fikk Aston Villa frispark på siden. Flere spillere prøvde å nå Conor Hourihanes serve, men greide det ikke, og keeper Caoimhin Kelleher ble lurt slik at ballen gikk rett i mål.

Tre minutter senere doblet hjemmelaget ledelsen med et selvmål. Ahmed Elmohamady la inn, og via Morgan Boyes' skotupp endret ballen retning og utmanøvrerte Kelleher.

Nådeløst

Liverpool fortsatte å styre spiller og skape mest, men det var Aston Villa som viste effektivitet. Et balltap av Sepp van den Berg ble nådeløst straffet av hjemmelaget. Jota fant Jonathan Kodjia, som stormet mot mål og lurte ballen forbi målvakten.

Rett før pause var kampen punktert for godt. Kodjia møtte et innlegg fra Elmohamady og gjorde 4-0.

Nyland leverte en kjemperedning tidlig i 2. omgang da Kane endret retning på en avslutning fra Boyes. Nordmannens refleksredning nektet Liverpool et trøstemål. Mot slutten leverte han en ny god redning av et hardt skudd fra Tony Gallacher.

I stedet satte innbytter Wesley punktum på overtid.