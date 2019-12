Midt- og Vestjyllands Politi i Danmark fikk et noe oppsiktsvekkende bilde presentert da en bil hadde blitt tatt for å kjøre for fort av en fotoboks nå nylig.

På bildet ser man nemlig en hund plassert rett bak rattet i førersetet.

Bak hunden kan man så vidt skimte føreren av bilen.

Advarer

Politiet postet like greit en sladdet versjon av bildet av hunden, og eieren som hadde hunden på fanget i førersetet, på Twitter.

De ønsker nå å advare trafikanter om hva som kan skje om man kjører uforsiktig.

– Hunden tar jo all oppmerksomhet fra primæroppgaven – nemlig å kunne kjøre bil. Man har ikke mulighet til å reagere på samme måte, fordi manøvreringsmuligheter med rattet også blir meget begrenset, sier visepolitiinspektør Henrik Glintborg fra Midt- og Vestjyllands Politi.

– Ville ikke gjort det med dine barn

Han viser til en undersøkelse gjort av Rådet for sikker trafikk i Danmark, som viser at hver tredje dødsulykke i trafikken skyldes at føreren er uoppmerksom.

Nå håper han at bilister i det minste gir kjæledyrene en mer egnet plass i bilen.

– Det ser søtt ut, og en hund er jo et søtt og kjært vesen. Mange mennesker har noenlunde de samme følelser for kjæledyr som de har for sine barn. Men ville man sittet med sitt eget barn på fanget i en sånn situasjon? Nei, det vil man selvfølgelig ikke, sier visepolitiinspektøren.