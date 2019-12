Trump til Pelosi: – Et kuppforsøk

Onsdag er det ventet at representantene skal stemme over om de skal stille president Donald Trump for riksrett eller ikke.

Om det blir flertall, vil presidenten stå tiltalt for å ha misbrukt presidentmakten, og for å ha blokkert kongressens forsøk på å ettergå hans handlinger.

Hele prosessen begynte med en telefonsamtale mellom Trump og Ukrainas president Voldomyr Zelensky.

Alle solmerker peker mot at demokratene, som har flertall i huset, vil sørge for at Trump blir den tredje amerikanske presidenten som må tåle riksrettsskjebnen.

Nyhetsbyrået AP har telt opp representantene, og skriver at onsdagens avstemning vil føre til at Trump stilles for riksrett.

Det gjør at det koker i topplokket hos Trump selv, som anklager demokratene for å ha «erklært krig mot demokratiet».

Mener Salem-heksene ble behandlet mer rettferdig

I et seks sider langt brev til speaker Nancy Pelosi anklager Trump demokratene for å føre et «partisk riksrettskorstog» mot ham, og kaller riksrettprosessen for et «kuppforsøk».

– Jeg er sikker på at det amerikanske folket vil stille demokratene ansvarlige i det kommende valget i 2020. De vil ikke tilgi deres pervertering av rettferdighet, og misbruk av makt, skriver Trump til Pelosi.

Trump opprettholder videre at han ikke har gjort noe galt, og at han mener demokratene angriper ham for politikken han står for.

Fakta om riksrettsprosessen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.



Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.



Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.



Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.



24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.



Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.



Presidenten mener også at de som sto anklaget for å være hekser under de velkjente hekseprosessene i Salem – en prosess som har blitt synonym med hysteri og justismord– hadde rimeligere forhold enn ham selv.

– De anklagede under heksejakten i Salem fikk en mer rettferdig prosess enn meg, tordner Trump.

– Historien vil dømme dere strengt om dere fortsetter denne riksretts-narrespillet, skriver presidenten.

– Forrådte landet

Dette kommer dagen etter at justiskomiteen i Representantenes hus kunngjorde hvorfor de mener det er riktig å tiltale, og fjerne, president Donald Trump.

I en rapport på 658 sider skriver komiteen at de mener Trump «forådte landet ved å misbrukte sitt embete».

New York Times skriver at rapporten ikke inneholder noen nye anklager eller beviser mot Trump, men at det går i detalj for å vise hvordan de mener Trump misbrukte sin makt ved å legge press på Ukrainas president, og deretter blokkerte kongressens etterforskning.

– President Trump har satt sine personlige, politiske interesser foran nasjonens sikkerhet, våre frie og rettferdige valg, og vårt system som baserer seg på oversyn og maktbalanse, står det i rapporten.