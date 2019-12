Amerikanske David Booth scoret tre mål da Manglerud Star slo Vålerenga 6-2 i Oslo-derbyet.

Se Booths langskudd i videovinduet øverst!

Det var den tidligere NHL-profilens første scoringer for MS etter overgangen fra Dinamo Minsk tidligere i desember.

35-åringen ga hjemmlaget ledelsen i første periode før han igjen økte til 2-0 i løpet av de første sju minuttene av kampen.

Vålerenga slo tilbake to ganger før Booth igjen tok ansvar i midtperioden og hat tricket var fullkommen.

– Han har funnet formen på rekordtid, utbrøt kommentator Haakon Thon.

I samme periode sørget Mats Henriksen for 4-2-ledelse, før Craigh Joseph Puffer satte inn 5-2 i sluttperioden etter assist fra kampens store spiller David Booth. Mathias Trygg fastsatt resultatet til 6-2 tre minutter før slutt.

Manglerud Star ligger fremdeles under streken i GET-ligaen med sju poeng opp til Narvik på trygg plass. Vålerenga beholder fjerdeplassen med 42 poeng, det samme som Lillehammer på tredje. Stavanger Oilers leder grunnspillet med suverene 66 poeng etter 24 kamper.

David Booth har tidligere spilt for Florida Panthers, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs og Detroit Red Wings i NHL. I sistnevnte klubb spilte han i for to år siden før overgangen til Kontinental Hockey League (KHL) og Dinamo Minsk. I desember signerte NHL-veteranen for Manglerud Star.