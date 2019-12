Håndballjentenes Heidi Løke brakk nesa under VM i Japan da de spilte mot Danmark.

Det satte ikke en stopper for Løke, og hun spilte resten av mesterskapet sammen med håndballjentene.

I dag fikk strekspilleren satt nesa tilbake på plass på Tønsberg sykehus.

– Jeg syntes det var verre å knekke den på plass igjen enn da jeg brakk den i kamp.

Løke var forberedt på en vond opplevelse, men syntes likevel det gikk overraskende bra å rette den opp.

– De var veldig flinke på avdelingen i Tønsberg. Han brukte ganske bra med makt, men den ble bra syntes jeg. Den er fortsatt ganske hoven da.

Med nesa på plass, er det ingen tvil om hva som står på agendaen i romjula.

– Jeg er klar for både treninger og cupfinale.

Flere av lagvenninnene var imponerte over at hun var i stand til å spille med brukket nese under VM.

– Hun føler ikke smerte, det tror jeg virkelig ikke. Hun er laget av noe annet, det er jeg helt sikker på, sa landslagskaptein Stine Bredal Oftedal om lagvenninnen etter storseieren mot Sør-Korea.