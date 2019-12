De skal kjempe mot IS

Gradestokken ligger et godt stykke under null, og skogslandskapet rundt Terningmoen leir i Elverum er dekket av snø.

Det er lite som minner om Anbar-provinsen og Irak. Likevel er det her Nord task unit 6 skal gjennomføre de siste kontrollene for å sjekke at styrkene møter de kravene som kreves.

I februar skal de til Irak for å delta i krigen mot IS.

Blant mange store såkalte dingoer – pansrede kjøretøy som frakter styrkene under operasjoner i Irak – står oberstløytnant Stein Grongstad. Han er en veteran med utenlandsoppdrag til Afghanistan og Balkan i ryggsekken etter 27 år i Forsvaret. Han er også styrkesjef for Nord task unit 6.

STYKRESJEF: Stein Grongstad er oberstløytnant, og har utenlandsreiser til Balkan og Afghanistan på Cvn etter 27 år i Forsvaret. Foto: Mathias Ogre

Når TV 2 møter dem, forteller Grongstad at dagens oppgave er å utføre et tenkt scenario der de skal møte irakiske generaler og offiserer for å planlegge et oppdrag. Sikkerhet under transport vil være en av styrkens alle viktigste oppgaver under oppholdet i Irak, og er fokus også under kontrolluken.

– Og så er vi ikke kjent med hva som vil skje videre. Men vi forbereder oss på det verst tenkelige og mest kompliserte, sier Grongstad.

Veibombe

Kolonnen med pansrede kjøretøy har bare så vidt beveget seg ut av leiren når det skjer.

Markører har gjemt seg i skogen, og simulerer et bakholdsangrep. En av dingoene blir tatt ut av en improvisert veibombe, en såkalt IED (improvised explosive device).

BAKHOLD: Et pansret kjøretøy er satt ut av drift. Veibomber er blant de største truslene mot norske styrker i utlandet. Foto: Mathias Ogre

Kolonnen stanser, og styrkene rykker ut av kjøretøyene for å bekjempe og sikre området.

I øvelsesscenarioet er flere soldater såret, og en er død. Samtlige må hentes ut av kjøretøyet.

Soldatene blir testet i verst tenkelig scenario. IEDer er blant de største truslene mot styrkene som reiser til Irak. Flere norske soldater har tidligere blitt drept etter at kjøretøyet de satt i kjørte over en veibombe.

IED: En person fraktes ombord på sanitetskjøretøy. Veibomber er blant de største truslene de norske styrkene kan møte. Foto: Mathias Ogre

– Mye av oppdraget vårt dreier seg om å ikke kjøre på en IED, forteller Guttorm Drantenberg (28).

Han er oversersjant og nestkommanderende i Force Protection-troppen som reiser til Irak i februar. Troppen har som oppgave å ta seg av sikkerhet hver gang styrken forlater leiren.

Han er også en av ytterst få norske soldater som nå reiser til Irak for å delta i krigen mot IS for andre gang. I 2015 var Drantenberg stasjonert i Erbil, i det kurdiske territoriet i Irak.

SCENARIO – VEIBOMBE: En IED har satt t kjøretøy ut av drift. De overlevende må fraktes ut av vraket. Foto: Mathias Ogre

Nå velger han å reise tilbake. 28-åringen forteller at familie og venner hjemme i Norge aldri helt blir trygge på at han skal på utenlandsoppdrag.

– Familie og kompiser er selvfølgelig bekymret. Mora mi blir nok aldri skikkelig komfortabel med at jeg reiser, sier han.