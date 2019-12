I forrige uke fikk den britiske modellen og milliardærarvingen Tamara Ecclestone frastjålet flere smykker til en verdi av 447 millioner kroner fra sitt hjem i London.

Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen gjerningspersoner.

Klatret over gjerde

Ifølge danske Ekstrabladet er huset sikret med sikkerhetsvakter og overvåkingskameraer. Til tross for dette har gjerningsmennene klart å klatre over et gjerde i hagen og ta seg inn i huset.

Britiske medier skriver at det skal være snakk om tre gjerningspersoner. Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet av politiet.

Den danske avisen skriver at gjerningspersonene var inne i huset i drøyt 50 minutter, før en sikkerhetsvakt nærmet seg åstedet. Men gjerningspersonene forsvant fra stedet med flere smykker til en verdi av 447 milliarder kroner.

– Bekymret

Familien har nå uttalt til britiske medier at de tror en insider må stå bak giganttyveriet.

– Vi er naturligvis bekymret for at tyveriet er begått av personer med kjennskap til huset og sikkerhetssystemene. Jeg vet oppriktig ikke hva som er stjålet, og jeg er blitt bedt om å ikke blande meg i saken på noen måte, sier den 89 år gamle milliardæren Bernie Ecclestone til Daily Mail.

Tamara Ecclestone er datter av den britiske milliardæren og tidligere administrerende direktør for Formula One Group, Bernie Ecclestone.

Var på ferie

Tamara og hennes ektemann Jay Rutland var på ferie sammen med sin fem år gamle datter da innbruddet skjedde.

Ekteparets hjem ligger i et svært fasjonabelt og godt beskyttet strøk i London. Boligen er i nærheten av flere ambassader.

Politiet har foreløpig holdt kortene svært tett til brystet, og har kun bekreftet at de ble kalt ut til innbruddet fredag 13. desember. De etterforsker nå saken.