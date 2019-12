Like etter klokken 18. ble det meldt om full fyr i et rekkehus i Oslo.

Samtlige nødetater rykket ut. Da de kom til stedet veltet det flammer ut av boligkomplekset.

Brannvesenet iverksatte slokking, og politiet forsøkte å gjøre rede for samtlige beboere.

– Vi begynner nå å få kontroll på selve brannen, og jobber med å forebygge spredning til nabohus, sier vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, Lars Lindal til TV 2 klokken 18.30.

Klokken 18.40 opplyser politiet at alle beboere er gjort rede for. To personer er lettere skadet etter å ha fått i seg noe røyk.

De to er kjørt til legevakten, opplyser innsatsleder for helse, Bjørn Nuland.

Innsatsleder for politiet på stedet opplyser like etter klokken 19 at brannvesenet har kontroll på brannen, men den ennå ikke helt slokket.

Det var tre personer som oppholdt seg i den aktuelle leiligheten da brannen brøt ut. Leiligheten er nå ubeboelig. Familien i naboleiligheten vil forhåpentligvis kunne flytte inn igjen i løpet av kvelden, sier innsatsleder.

Det er foreløpig uvisst hva som forårsaket brannen.