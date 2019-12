I en hage i Rygge i Østfold løper Petter lykkelig etter en ball. Uten vanskeligheter står han på bakbeina når han øyner en godbit.

Fostermor Mette Mørkved beskriver Petter som en veldig trygg hund.

– Han er en veldig blid og god hund. Lærevillig. Han liker å gjøre litt, sier Mørkved.

Teipet fast beina

Men livet har ikke vært enkelt for den lille hunden. For bare ti dager siden ble han funnet i en pose i en bekk i Asker, med teip rundt beina og snuten.

En kvinne i nabolaget fant hunden og tok ham med til en dyreklinikk. Livet til den utmattede hunden ble reddet.

Politiet etterforsket saken og har siktet en person for ugjerningen.

Tatt godt vare på

Petter ble fraktet til Solplassen, et omplasseringssenter for hunder som har opplevd vonde ting. Her handler det om å bygge omsorg, trygghet og tillit mellom menneske og hund.

– Jeg er veldig glad i hunder og ønsker å finne de beste mulighetene for disse hundene, sier Marianne Øyen ved Solplassen.

– Det er viktige verdier i samfunnet, for tar man godt vare på en hund og lærer å være snill og god mot den, så tror jeg man er det mot mennesker også.

IVRIG: Petter leker med fostermor Mette Mørkved. Foto: TV 2

Må trolig få nytt hjem

Den midlertidige tilværelsen hos Mette Mørkved ligger imidlertid an til å bli kortvarig. Det er for et fosterhjem å regne.

Det mest sannsynlige er at det må finnes et nytt permanent hjem for lille Petter.

– Vi må avvente saken og politiets etterforskning så får vi se om han skal omplasseres eller ikke, sier Mørkved.

– Blir det vanskelig å gi ham fra seg?

– Ja, det blir det.