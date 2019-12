Bekreftet: Mikel Arteta blir Arsenal-manager

Mikel Arteta (37) forlater Pep Guardiola og assistentjobben i Manchester City og blir manager for Arsenal. Det bekrefter London-klubben på sin hjemmeside.

Dette er 37-åringens første managerjobb. Han tar over klubben han spilte for i perioden 2011-2016.

Arteta har signert en kontrakt som strekker seg frem til sommeren 2023.

– Det er en stor ære. Arsenal er en av de største klubbene i verden. Vi trenger å kjempe om de største trofeene, og det har Stan og Josh Kroenke vært tydelige på i samtaler med meg, sier Arteta.

– Vi vet alle at det er en stor jobb som må gjøres for å oppnå det, men jeg er trygg på at vi klarer det. Jeg er realist og vet at det ikke kommer til å skje over natten, men det er mye talent i troppen og det er mange unge og lovende spillere som kommer opp fra akademiet, fortsetter Arteta.

– VI er henrykt over å hente Mikel tilbake til Arsenal. Han vet at våre forventninger, og våre tilhengeres forventninger, er høye. Vi føler oss sikre på at han kan spille en viktig rolle i å føre klubben tilbake til det nivået vi forventer, sier Josh Kroenke på vegne av klubbeierne.

Arsenal har vært på jakt etter en ny manager siden Unai Emery fikk sparken i november. Valget falt på uerfarne Mikel Arteta som nå har signert en langtidskontrakt med klubben.

– Han kommer til en klubb han kjenner godt, men han er helt uprøvd som manager og som den øverste lederen. Han har gått en ekstremt god skole under Pep Guardiola, og mange snakker godt om ham. Blant andre Guillem Balague. Arteta virker som han er «the real deal», en lærevillig og ekte fotballmann som vil ha det ekte engasjementet for klubben, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

Arteta spilte 150 kamper for Arsenal og var kaptein 14/15-sesongen. På Emirates vant spanjolen FA Cupen og Community Shield to ganger hver.

Nå begynner jobben for å snu Arsenal-skuten. The Gunners ligger i skrivende stund på 10. plass i Premier League med 22 poeng. Det er sju poeng opp til byrival Chelsea på fjerdeplass og hele 27 poeng opp til ligaleder Liverpool.

Brede Hangeland tror Mikel Artetas bakgrunn som Guardiola-assistent vil gjøre Arsenal godt.

– Kjennetegnet for det vi kan kalle Guardiola-skolen er at det ekstremt nøye analytisk og taktisk. Guardiola med Arteta sin hjelp har drevet utviklingen i PL i noen år, før Klopp nå har tatt det et steg videre. Arteta vil ha fullstendig dedikasjon til klubben. Han er veldig detaljert og kravstor, forklarer den tidligere Premier League-stopperen.