Carlo Ancelotti tar over Everton

Lørdag fra kl. 13: Everton - Arsenal på TV 2 Sport Premium og Sumo

Etter å ha fått sparken som Napoli-trener tidligere i desember er Carlo Ancelotti klar som ny Everton-manager. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Everton har hatt en fryktelig sesong så langt og ligger på 16. plass i Premier League etter 17 serierunder. De dårlige resultatene sørget for at Marco Silva fikk sparken i starten av desember.

Nå er Carlo Ancelotti hentet inn for å få klubben på rett vei. Italieneren har signert en kontrakt som varer ut 2023/24-sesongen.

På plass på tribunen

Manageren vil være tilstede på lørdagens kamp mellom Everton og Arsenal, men kun som tilskuer. Boxing Day-kampen mot Burnley blir hans første kamp i sjefsstolen.

– Dette er en stor klubb med en rikholdig historie og med veldig engasjerte supportere. Eieren og styret har en klar visjon om å levere suksess og troféer. Det er noe som frister meg og jeg gleder meg til å jobbe med alle i klubben for å gjøre visjonen virkelig, sier Ancelotti til klubbens hjemmeside.

Han har også latt seg imponere av jobben vikarmanager Duncan Ferguson har gjort.

– Gjennom prestasjonene de siste ukene har jeg sett at spillerne er kapable til mye. Jobben Duncan har gjort har vært veldig bra og all ære til ham. God organisering, streng disiplin og den riktige motivasjonen er noen av hovedingrediensene i fotball, og jeg er glad for at han vil være en del av støtteapparatet mitt, sier Ancelotti.

60-åringen har tidligere vært manager for Chelsea i perioden 2009-2011 og har trent en rekke storklubber som Juventus, Milan, PSG, Real Madrid og Bayern München. I bagasjen har den meritterte manageren blant annet tre Champions League-titler og ett Premier League-trofé.

– Manager fra øverste hylle

TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland mener det er et scoop for Everton.

– Det er en manager fra den øverste hyllen i europeisk sammenheng. Et scoop for Everton vil mange mene. Det blir spennende å se hvordan kulturen i Everton passer med måten Ancelotti tenker fotball, sier Hangeland.

Den tidligere Premier League-profilen er også overrasket over at Ancelotti tok den ledige managerjobben.