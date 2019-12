Newton lever – skal vi snakke om det

Kommentaren ble først publisert av Universitetsavisa.

Da journalist Ernst A. Lersveen 25/11-19 i TV 2 gjenga Martin Johnsrud Sundbys utsagn: «skal jeg være på mitt beste må vekta være rett» og «inn mot viktige mesterskap kutter jeg ut snop» – ble det bestyrtelse over at journalisten var tankeløs og uetisk. Ved å fortelle at vekt oppfattes av verdens beste langrennsløpere som en viktig prestasjonsfaktor var visst journalisten en utløsende faktor for trigging av spiseforstyrrelser?

Er det ikke risikosport å kommunisere toppidrett som en øvelse der alt skal spisses: mye og hard trening, restitusjon, søvn, mat, psykisk styrke, utstyrsutvikling og pengegalopp UTEN å nevne at kroppsvekt også er et opplagt suksesselement? Toppidretten har rollen som idealmodell, derfor er det svært ønskelig at den er seg bevisst sitt eget språk.

De norske tilstandene på 80-tallet

Da en håndfull mannlige langrennstrenere på 80-tallet skrapte vekk halvparten av maten landslagsløperdamene hadde forsynt seg med på bufféten på treningssamlingen før de leverte tallerkenen tilbake til utøverne, førte det til usunt vektfokus og syke jenter med varig dårlig forhold til mat.

Denne uetiske, kunnskapsløse og maktovergipende lederadferden satte agendaen for utviklingen av et kompetansesterkt og budsjettungt forskningsfelt og påfølgende behandlingsopplegg innen spiseforstyrrelser hos toppidrettsutøvere. Idretten har jevnlig og med gode intensjoner arrangert kurs og foredrag for trenere og ledere om hvor farlig slanking er, og hvor galt det kan gå, og alt de ikke skal si.

Utøvere som opplever at puberteten har medført noen kilo som utvilsomt gjør at farten i oppoverbakken reduseres, kan spørre trenere om dette. De kan nå få svar som: «du må ikke finne på å slanke deg - disse kiloene betyr ingenting». Hvis vi som trenere og ledere forteller at kroppsvekt ikke har betydning, så risikerer vi å miste tilliten hos utøverne. Ambisiøse utøvere vet så altfor godt at Newton fungerer.

Utfordringen blir da: Hvor skal disse utøverne finne hjelp til å sakte og rolig gå ned 1-2-3 kilo, og så stoppe der? Eksemplene på de viljesterke som i ensomhet lager seg sin egen sulteplan, er mange.

Kompetansen har ikke vist sin styrke

Hele den vestlige verden er for tung. Alle mediehus har daglig artikler om kropp og vekt. Det samme gjelder innen akademiske helsetidsskrifter. Myndigheter oppfordrer oss til å gå ned i vekt. Det er et håp at alle med kompetanse spør hvordan det åpenbare likhetstegnet mellom å gå ned 1-2-3 kilo og pådra seg spiseforstyrrelser oppstod?