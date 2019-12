– Valken på magen ruller oppover

Kvinnen bak verdens mest kjente rumpe selger sin egen kroppsform til alle som gjerne skulle hatt den.

Da Kim Kardashian tidligere i høst lanserte «shapewear»-kolleksjonen SKIMS ble alt utsolgt på få minutter. Og Kardashian tjente, ifølge nettstedet TMZ, rundt 2 millioner dollar.

Væranker tester

Men spørsmålet er: Gjør det kroppsformende undertøyet det det lover? Og er slike plagg sunt for deg?

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

Helsekontrollen tester ett av SKIMS-plaggene. Testpersonene er to høyst forskjellige kvinner, med høyst forskjellig syn på shapewear. Den første, TV2s profilerte væranker Eli Kari Gjengedal, er positiv til konseptet kroppsformende plagg. Hun har flere ganger prøvd både hold in-plagg og kroppsformende undertøy.

– Jeg sier til meg selv hver dag at jeg må bli flinkere til å være stolt av den kroppen jeg har. Men det er lett å si. Hvis jeg vet at jeg kan gjøre ting litt bedre ved å ta på meg et undertøy som sitter godt, så vil jeg heller det enn at ting bare henger og slenger når jeg reiser meg opp eller sitter ned, sier Gjengedal.

Er negativ

Testperson nummer to er influenser og Fit Nok-gründer, Camilla Lorentzen. Hun er ikke like positiv.

– Jeg har gått med hold in-strømper bare én gang og det er det verste dagen – kanskje ikke i hele mitt liv – men det er ganske høyt oppe.

Lorentzen og Gjengedal tester samme SKIMS-modell, kalt High waisted bonded short gjennom en hel dag.

Hos Gjengedal er dommen svært lunken.

– Dette plagget gjør at valken jeg pleier å ha på magen ruller oppover på kroppen. Den tyter litt ut på siden. Men ellers er det ganske behagelig å ha på seg.

Gjengedal opplever også at undertøyet ikke holder seg oppe slik det skal, men istedet ruller ned. Rett før sending må hun dra opp kjolen for å fikse.

– Totalt ubrukelig spør du meg. Tommel ned!

Når Lorentzen prøver SKIMS får hun raskt samme problem. Undertøyet blir ikke sittende høyt opp på livet. Igjen og igjen ruller det ned. I tillegg syns hun det er vanskelig å bevege seg fritt.

– Jeg prøver å danse som jeg ville gjort ute på byen. Og da får jeg ikke puste ordentlig. Det blir litt ubehagelig, synes hun.

Først når hun inspiserer undertøyets bakside, finner Lorentzen noe positivt å trekke fram.

– Her har de gjort noe smart. De har brukt et kjempestretchy stoff, som gjør at shortsen ikke klemmer på rumpa. Så jeg har fortsatt stor rumpe – det er positivt, gliser hun.